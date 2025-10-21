Il rapporto “Sud Innovation 2025” premia la Calabria: l’Unical primo ateneo in Italia per le immatricolazioni

COSENZA – Il Rapporto “Sud Innovation 2025 – Attrattività e Competitività del Mezzogiorno”, presentato nell’ambito del Sud Innovation Summit, uno dei principali hub nazionali dedicati all’innovazione, premia la Calabria con dati molto positivi. Nato all’interno di Sud Innovation APS e sviluppato con il coinvolgimento di un Comitato Tecnico-Scientifico di alto profilo, il Rapporto misura l’attrattività, innovazione e crescita economica del Mezzogiorno, adottando strumenti comparativi, rigore scientifico e una chiara finalità d’impatto strategico.

In particolare, la sezione dedicata alla Calabria descrive un ecosistema in transizione, dove la crescita dell’università e dei centri di ricerca si affianca a nuove politiche per trattenere talenti e attrarre investimenti, ma con una struttura meno forte sul piano del capitale privato e della ricerca industriale.

A spiccare è l’Università della Calabria che nel 2024 ha registrato la crescita più alta d’Italia nelle immatricolazioni: +23% rispetto al 2019, contro una media nazionale in calo. La soddisfazione degli studenti raggiunge il 93,8%, prima in Italia tra i grandi atenei, con un tasso di occupazione dei laureati pari al 71,1% a un anno e 84,3% a cinque anni.

L’Indice di Innovazione Regionale 2025 colloca la Calabria tra i Moderate Innovators, con un punteggio di 75,9 su 100, rispetto alla media UE di 100. Nel quarto trimestre 2024 risultano 255 startup innovative attive in Calabria, pari al 2,10% del totale nazionale e al 2,84% delle nuove società di capitali regionali, in crescita costante dal 2022. Nel 2024, inoltre, si registrano 3 round di venture capital chiusi da startup calabresi, per un totale di circa 1 milione di euro.