Il piccolo coro del teatro Rendano di Cosenza incanta Italia’s Got Talent: «Un arcobaleno di voci»

COSENZA – C’è un po’ di Calabria e per la precisione di Cosenza alle audizioni della nota trasmissioni tv Italia’s Got Talent. Ad esibirsi sul palco, nella puntata andata in onda ieri sera, c’era anche il piccolo coro del teatro Rendano che ha effettuato una performance che ha lasciato tutti senza parole. Sono tanti e tutti vestiti con t-shirt colorate i bambini ed i ragazzi che si sono esibiti davanti alla giuria composta da Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano. Prima l’applauso, poi il silenzio in attesa dell’esibizione.

Tutti insieme cominciano a sfregare le mani, poi schioccano le dita e poi ancora sfregano le mani. Nello studio di Italia’s Got Talent sembra che stia piovendo e Mara Maionchi lo dice chiaramente, quasi ammaliata: “Piove!”. Poi i giovani coristi battono le mani sulle cosce e saltano, tutti insieme, all’unisono e via con la musica ed il canto. Il piccolo coro esegue “Viva la Vida” dei Coldplay. Le mani continuano a muoversi, a ritmo di musica, e creano una coreografia magnifica che incanta gli occhi e le orecchie. Il tutto diretto dal direttore del piccolo coro del teatro Rendano, Maria Carmela Ranieri, presente con i giovani sul palco.

“Un’esibizione che ha incantato pubblico e giudici: il Piccolo Coro del Teatro A. Rendano porta sul palco di #IGT tutta la magia della musica corale – scrivono dalla redazione del programma a corredo del video – Con voci dolci, emozione e un’energia contagiosa, questi giovani talenti ci regalano un momento indimenticabile. Un’esplosione di armonia, passione e talento da rivedere più e più volte su Disney+”.

Il piccolo coro del teatro Rendano di Cosenza ad Italia’s Got Talent incanta pubblico e giuria

Il pubblico e la giuria sono incantanti. A fine esibizione tutti si alzano in piedi ed applaudono. E’ una vera ovazione per i talenti di Cosenza. E dopo la performance i toni si smorzano, ci pensa Frank Matano a scherzare con i piccoli coristi chiedendo loro chi avesse fatto le trecce tutte uguali. “Una signora” la risposta immediata di una bambina. “Lo sai che non si accettano le trecce dagli sconosciuti” la replica del giudice. “Grazie che me lo hai detto” la risposta immediata della piccola.

Poi si passa ai giudizi. Il primo è proprio Matano: “Bravi, è bello vedere un coro così giovane che si riunisce, che fa pratica, si allena”. Per la Maiochi il piccolo coro del Rendano è stato “bravo, preciso. Vi siete mosso molto bene, a tempo e questo significa che siete preparati e questo è molto importante. Siete stati molto piacevoli”. A Cattelan è piaciuta la riproposizione iniziale della pioggia perchè gli ha ricordato la sua infanzia. Il suo pensiero poi è andato al Natale per via della canzone dei Coldplay: “Un’atmosfera bellissima, bravi, bravi!”. Infine la Lamborghini chiede di poter cantare insieme a loro: “Mi piacete troppo! Siete stati un arcobaleno di voci”.

Il coro del teatro Rendano festeggia: 4 sì dalla giuria

Il sì immediato per il piccolo coro del teatro Rendano a Italia’s Got Talent arriva da parte di Elettra, Maionchi e Cattelan. Matano mette suspance annunciando di voler essere cattivo, ma è solo un modo per giocare, alla fine arriva anche il suo sì e così il piccolo coro del Rendano porta a casa quattro sì da parte della giuria. Felicità vibrante sul palco e dietro le quinte per l’esito positivo di un primo step superato che si conclude in un lungo abbraccio tra gli accompagnatori prima e poi di tutti i giovani che appena usciti dal palco esultano per il bel risultato raggiunto.

Sui social c’è stata una vera e propria acclamazione per l’esibizione del piccolo coro del Rendano. Tantissimi commenti e tutti di ammirazione e complimenti: “Questo coro è incredibile! – scrive uno degli utenti – La vostra performance è stata davvero emozionante, complimenti a tutti i ragazzi e agli insegnanti!”.