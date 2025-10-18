Segnala una notizia

Il messaggio di legalità di Gratteri impresso sui muri di una scuola grazie ad un murale

L’immagine, realizzata dal tagger calabrese Sero-583p, raffigura il procuratore avvolto nella toga e con sotto la scritta “La cultura rende liberi”

CINQUEFRONDI (RC) – Un murale a scuola dedicato al procuratore di Napoli Nicola Gratteri. È quello che si vede oggi su uno dei muri esterni di una scuola calabrese. Ci troviamo precisamente all’ingresso della scuola elementare “Della Scala” a Cinquefrondi, paese nell’interno della piana di Gioia Tauro. L’immagine, realizzata dal tagger calabrese Sero-583p, raffigura Gratteri avvolto nella toga e con sotto la scritta “La cultura rende liberi”.

Il punto scelto per la realizzazione del murale non è casuale: si trova in un punto di passaggio per le famiglie e le centinaia di bambini che frequentano la scuola. Un messaggio semplice ma incisivo, quello della legalità contro la cultura mafiosa della ‘ndrangheta, di cui il procuratore è diventato simbolo, rivolto ai più giovani affinché possa essere per loro anche un invito a stimolare il senso di giustizia e di rispetto delle regole.

