COSENZA – Il cibo non può e non deve essere trattato come una semplice merce, ma riconosciuto per ciò che è: un bene comune, legato alla salute, all’identità dei popoli e alla sovranità alimentare. A rilanciare il concetto con forza, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, è Coldiretti Calabria, che sottolinea come la concentrazione della produzione nelle mani di poche multinazionali rappresenti una minaccia concreta per tutti. “Serve difendere e valorizzare l’agricoltura vera – afferma l’organizzazione – quella fatta di persone, territori e tradizioni, opponendosi con decisione alla deriva del cibo artificiale e ultra-processato”.

Secondo un’indagine Coldiretti/Censis, 3 italiani su 4 (75%) temono che il cibo finisca sotto il controllo di poteri finanziari fortissimi, dando vita a un’oligarchia alimentare globale. Non meno preoccupante è la diffusione degli alimenti ultra formulati, pieni di additivi e ingredienti industriali: 8 italiani su 10 ne chiedono l’esclusione dalle mense scolastiche, seguendo l’esempio della California, che ha già approvato una norma in tal senso. A preoccupare è anche il tentativo di sostituire agricoltura e allevamento con produzioni sintetiche, viste da quasi due italiani su tre (64%) come una minaccia diretta alla salute.

La Giornata dell’Alimentazione

E’ stata anche occasione per riflettere sul rapporto tra cibo e attività fisica. In Italia l’inattività costa un miliardo di euro l’anno (dati Fondazione Aletheia). Da qui nasce il progetto di educazione alimentare e sportiva promosso da Coldiretti, in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Pallavolo e Sport e Salute, rivolto in particolare a bambini e famiglie. “Solo partendo dalla scuola, sostenendo le filiere agricole locali e promuovendo un consumo consapevole, potremo costruire un futuro sano e sostenibile per le nuove generazioni”, conclude Coldiretti Calabria.