Il Cardinale Bagnasco in Calabria, per la Messa in onore della Madonna della Consolazione

REGGIO CALABRIA – Un appuntamento di alto significato spirituale e civile attende Reggio Calabria dove giovedì prossimo, 23 ottobre, alle ore 19:00, presso la Basilica dell’Eremo, si terrà la Santa Messa in onore della Madonna della Consolazione e l’inaugurazione dell’Anno Istituzionale 2025/2026 dell’Istituto Nazionale Azzurro (INA), organizzazione umanitaria cattolica da anni impegnata nel sostegno ai più fragili.

A presiedere la celebrazione sarà Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo Emerito di Genova, già Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e oggi Presidente del Comitato Etico Scientifico dell’INA. Durante la liturgia, il Cardinale guiderà anche un momento di preghiera per il Venerabile Padre Gesualdo da Reggio Calabria, offrendo una riflessione intensa e carica di spiritualità.

La presenza del Cardinale Bagnasco rappresenta un segno di grande fiducia per la città, che si conferma crocevia di valori, spiritualità e responsabilità sociale, ospitando un evento che unisce la tradizione religiosa con il servizio attivo alla comunità. Alla celebrazione parteciperanno esponenti del clero, delle istituzioni civili e militari, del mondo accademico e del volontariato, testimoniando il ruolo centrale di Reggio Calabria come laboratorio di solidarietà e presidio culturale del Mediterraneo.

L’Istituto Nazionale Azzurro, guidato dal Cavaliere Dottor Lorenzo Festicini, rinnova così la sua missione al fianco delle parrocchie e dei territori più fragili, promuovendo una rete di prossimità, formazione e carità concreta. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare: un’occasione per unirsi nella preghiera, rafforzare il senso di comunità e rilanciare il cammino comune verso una società più giusta, coesa e umana.