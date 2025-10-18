Calabria
Il Cardinale Bagnasco in Calabria, per la Messa in onore della Madonna della Consolazione
Il 23 ottobre alla Basilica dell’Eremo, la celebrazione presieduta dal Cardinale Bagnasco segnerà l’avvio del nuovo anno dell’Istituto Nazionale Azzurro, tra spiritualità, impegno civile e solidarietà concreta
REGGIO CALABRIA – Un appuntamento di alto significato spirituale e civile attende Reggio Calabria dove giovedì prossimo, 23 ottobre, alle ore 19:00, presso la Basilica dell’Eremo, si terrà la Santa Messa in onore della Madonna della Consolazione e l’inaugurazione dell’Anno Istituzionale 2025/2026 dell’Istituto Nazionale Azzurro (INA), organizzazione umanitaria cattolica da anni impegnata nel sostegno ai più fragili.
A presiedere la celebrazione sarà Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo Emerito di Genova, già Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e oggi Presidente del Comitato Etico Scientifico dell’INA. Durante la liturgia, il Cardinale guiderà anche un momento di preghiera per il Venerabile Padre Gesualdo da Reggio Calabria, offrendo una riflessione intensa e carica di spiritualità.
La presenza del Cardinale Bagnasco rappresenta un segno di grande fiducia per la città, che si conferma crocevia di valori, spiritualità e responsabilità sociale, ospitando un evento che unisce la tradizione religiosa con il servizio attivo alla comunità. Alla celebrazione parteciperanno esponenti del clero, delle istituzioni civili e militari, del mondo accademico e del volontariato, testimoniando il ruolo centrale di Reggio Calabria come laboratorio di solidarietà e presidio culturale del Mediterraneo.
L’Istituto Nazionale Azzurro, guidato dal Cavaliere Dottor Lorenzo Festicini, rinnova così la sua missione al fianco delle parrocchie e dei territori più fragili, promuovendo una rete di prossimità, formazione e carità concreta. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare: un’occasione per unirsi nella preghiera, rafforzare il senso di comunità e rilanciare il cammino comune verso una società più giusta, coesa e umana.
