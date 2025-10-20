Il big match tra Soccer Montalto e San Fili va agli ospiti. Vittoria e punteggio pieno in classsifica

MONTALTO UFFUGO (CS) – La Soccer Montalto cede di misura al San Fili nel big match d’alta classifica valido per la quarta giornata del campionato di Prima Categoria calabrese, Girone A. Al Centro Sportivo di Montalto Uffugo termina 1-0 per gli ospiti, che mantengono così il primato in classifica a punteggio pieno. Prima sconfitta stagionale in campionato per i rossoblù di mister Bria che non riescono a trovare la via del gol.

La cronaca del match

Mister Bria si affida all’ossatura principale: Cortaberria tra i pali, linea difensiva composta da Bertini, Abbruzzese, Mammone e Benvenuto; in mediana Caruso, Cruz e Alessandro Prete; davanti spazio al tridente offensivo con Novello, Renato Prete e Viera.

L’avvio di gara è subito intenso e combattuto, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vetta. È il San Fili a rendersi per primo pericoloso, ma senza impensierire troppo Cortaberria. La Soccer risponde con un’azione ben costruita sulla destra: cross teso per Viera, anticipato all’ultimo istante da Calvosa. Poco dopo ci prova Novello di testa, ma la palla sfiora il palo.

Cruz tenta la conclusione dal limite, Calvosa respinge e Viera si avventa sulla ribattuta, trovando ancora la pronta opposizione del portiere ospite, costretto poi ad abbandonare il campo per un infortunio. Il San Fili risponde con Cortese, che su punizione costringe Cortaberria al grande intervento in volata. Sul successivo angolo, ancora Cortese crea pericolo con una deviazione di testa, ma la palla termina fuori di poco. Il match si sblocca al 71’: punizione conquistata da Cortese e battuta dallo stesso numero 7, che sorprende la barriera e trova il gol del vantaggio sul primo palo.

Nel finale cresce la tensione e si gioca poco: tanti contrasti e fasi spezzettate, con la Soccer che tenta l’assalto ma senza riuscire a impensierire concretamente la retroguardia ospite. Il triplice fischio sancisce lo 0-1 finale e la vittoria del San Fili, che vola a quota 12 punti, mentre la Soccer incassa la prima sconfitta in campionato.

Le parole del mister

A fine gara, mister Bria ha commentato con realismo la prestazione dei suoi: « Dispiace aver perso ma abbiamo fatto troppo poco per sperare di portare a casa punti. Merito soprattutto dell’avversario che ha fatto una gara di sostanza. È sicuramente un campionato competitivo dove per vincere serve sudare e pedalare più degli altri. Siamo solo alla quarta giornata ma i primi responsi ci costringono a dare di più seppur coscienti che la strada è lunga e nulla si decide oggi. Tra sette giorni dovremo dimostrare che abbiamo imparato la lezione. Lo dobbiamo ai sacrifici e all’impegno di una società che merita di più. Serve un repentino cambio di rotta». La Soccer Montalto tornerà in campo domenica prossima in trasferta contro il Juvenilia Roseto, con l’obiettivo di reagire subito e ritrovare la via della vittoria.