I nuovissimi Busitalia a due piani presentati a Cosenza? Fermi in un deposito, si viaggia su un minibus

COSENZA – Un investimento da 44 milioni di euro per un totale di 111 nuovi autobus ultima generazione di BusItalia, per collegamenti su ruota come in treno anche da e per la Calabria. È quanto previsto dal progetto autofinanziato da Busitalia attraverso la controllata Busitalia Rail Service, presentato a Cosenza lo scorso 1 ottobre, alla presenza dei vertici di Trenitalia, del Sindaco di Cosenza Caruso, dell’Assessore ai trasporti della Calabria Gallo, del presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro e del ministro dei trasporti Matteo Salvini.

Una quota significativa di questi nuovi mezzi, dovrebbe essere destinata al potenziamento dei collegamenti in Calabria verso le grandi città del Nord, con un investimento di 8,7 milioni di euro e che ha già portato, a luglio scorso, all’ingresso in servizio dei primi autobus.

Dovrebbe, perchè nella trasmissione di Piazza Pulita, andata in onda ieri sera su LA7, l’inviato Salvatore Gulisano ha mostrato una realtà che appare ben diversa rispetto a quanto mostrato in un reel il ministro Salvini. Intanto il sindaco di Cosenza Caruso, intervistato, ha spiegato che i mezzi in servizio sono appena cinque e non risolvono i problemi dei trasporti in Calabria.

Poi l’inviato evidenzia che al momento in circolazione non c’è nessun nuovo bus a due piani in viaggio da Cosenza verso le città del Nord, ma solo un minibus per una tratta intermedia dal piazzale delle autolinee fino a allo svincolo autostradale di Spezzano per poi scendere e salire si un bus rosso ma ad un piano perchè, spiega un autista “fino a Milano ci sono si e no 8 persone che viaggiano“.

I nuovi mezzi di Busitalia fermi in un deposito

Ma l’inchiesta mostra anche il caos per provare a prenotare un biglietto con Busitalia: all’autostazione biglietteria chiusa, alla stazione ferroviaria di Vaglio lise l’addetto allo sportello non spiega di non aver mai fatto un biglietto FS per prende il Bus. L’inviato allora contatta telefonicamente il call center ed ottiene come risposta che i biglietti si possono acquistare online. Tra le varie tratte proposte, c’è quella da Cosenza Milano, al costo di 87 euro per 14 ore di viaggio, mentre in treno e altre compagnie coprono la stessa tratta o in meno tempo o con prezzi più bassi. L’inviato del programma si mette allora alla ricerca dei nuovi nuovi autobus (700mila euro l’uno). Li trova parcheggiati nella zona industriale in un deposito. “Finché ci saranno così poche persone che sceglieranno di utilizzare il bus per raggiungere il Nord, rimarranno fermi in deposito”.