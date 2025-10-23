I detenuti puliscono le spiagge calabresi con Plastic Free: dalla pena al riscatto

REGGIO CALABRIA – Dopo il grande successo dell’iniziativa di maggio, che aveva visto oltre 400 partecipanti – tra cui 114 detenuti in permesso premio – rimuovere 3,7 tonnellate di plastica e rifiuti in 12 città, Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica, e Seconda Chance, associazione del Terzo Settore dedicata al reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, tornano a unire le forze per una nuova giornata di impegno condiviso tra ambiente e inclusione sociale.

A Reggio Calabria, l’appuntamento sarà sabato 25 ottobre alle ore 09:30 sul Lungomare di Gallico, all’altezza dell’ex Titanic. Insieme ai volontari di Plastic Free, prenderanno parte alla giornata ecologica i detenuti degli Istituti Penitenziari di Locri e Laureana di Borrello, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria con la presenza di affidati in prova al servizio sociale e i giovani dell’associazione Abakhi.

Per partecipare all’appuntamento di sabato mattina, è necessario iscriversi gratuitamente sul sito di Plastic Free, cliccando “Partecipa”. Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e da Ecologia Oggi. Si ringrazia il Settore Ambiente, con il dr Pasquale Bonocore e il dr Pietro Barillà per il supporto e la collaborazione nella realizzazione dell’evento che si svolgerà con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

“Dopo i risultati straordinari di maggio, abbiamo deciso di rimetterci subito in moto – spiega Flavia Filippi, presidente e fondatrice di Seconda Chance –. Queste giornate non sono semplici azioni di pulizia, ma esperienze di comunità. Detenuti, volontari, educatori e cittadini si ritrovano insieme a condividere gesti concreti di rispetto e solidarietà. È così che il reinserimento diventa reale: attraverso la fiducia, la partecipazione e l’impegno condiviso”.

Una visione che si integra pienamente con la missione di Plastic Free, come sottolinea Lorenzo Zitignani, direttore generale dell’organizzazione: “Le nostre giornate di pulizia ambientale nascono per sensibilizzare, ma anche per unire. Iniziative come questa dimostrano che l’associazionismo può essere un ponte tra mondi diversi, creando valore per l’ambiente e per le persone. Collaborare con Seconda Chance ci ricorda che cambiare è possibile, e che a far del bene non si sbaglia mai“.

La mobilitazione del 25 ottobre rappresenta una nuova tappa del percorso comune avviato tre anni fa tra Plastic Free Onlus e Seconda Chance, che continua a crescere grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza, i Comuni, le aziende di igiene urbana, le associazioni locali e i volontari di tutta Italia. L’obiettivo è sempre lo stesso: costruire comunità più pulite, solidali e inclusive.