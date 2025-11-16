Segnala una notizia

I carabinieri scoprono pistola con matricola abrasa con sei colpi. Era nascosta in un tubo

I carabinieri scoprono pistola con matricola abrasa con sei colpi. Era nascosta in un tubo

Durante un controllo di routine,, i Carabinieri di Crotone scoprono una pistola di piccolo calibro con sei colpi inesplosi e matricola abrasa, sequestrata per accertamenti sulla provenienza e eventuali legami con reati

Pubblicato

1 minuto fa

il

Pistola

CROTONE – Un normale controllo del territorio si è trasformato in un intervento di prevenzione di rilievo a Crotone. I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale hanno rinvenuto una pistola clandestina, abilmente nascosta in un’area periferica della città.

Durante il servizio di vigilanza, i militari hanno notato un dettaglio insolito: un panno mimetico infilato all’interno di un tubo, apparentemente fuori posto. L’intuizione si è rivelata corretta: ispezionando la zona, i Carabinieri hanno trovato una pistola di piccolo calibro, avvolta nel panno e completa di sei colpi inesplosi.

Pistola con matricola abrasa: indagini in corso

Particolarmente preoccupante il fatto che l’arma presentasse la matricola completamente abrasa, elemento che lascia presumere un utilizzo illecito. L’arma è stata subito sequestrata e sarà sottoposta a specifici accertamenti tecnici per ricostruirne la provenienza, la storia balistica e un eventuale coinvolgimento in reati già consumati. Il ritrovamento sottolinea la capacità dei carabinieri di leggere attentamente i segnali del territorio e di intervenire tempestivamente.

