Gregoraci, il padre a processo per maltrattamenti alla ex. La difesa: «versione unilaterale dei fatti»

Gregoraci, il padre a processo per maltrattamenti alla ex. La difesa: «versione unilaterale dei fatti»

«È stata proposta una versione unilaterale, Mario Gregoraci è persona offesa da condotte consumate dalla ex Rosita gentile» – dichiara l’avvocato Ramona Gentile, difensore di Mario Gregoraci

CATANZARO – “Senza volere affrontare questioni che potranno e dovranno essere sviluppate esclusivamente nelle sedi competenti si vuole evidenziare che é stata proposta una versione unilaterale dei fatti paventando una alterazione di un rapporto pretesamente deterioratosi nel tempo”. Lo afferma l’avvocata Ramona Gualtieri, difensore di Mario Gregoraci, padre della show girl Elisabetta, per il quale la Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della ex compagna Rosita Gentile. “Non deve infine sfuggire – prosegue – che sono pendenti, nella fase delle indagini preliminari, procedimenti penali che vedono Mario Gregoraci persona offesa da condotte consumate da Gentile”.

