Gravissimo incidente ad Amantea: motociclista precipita in una scarpata dopo lo schianto con un’auto

AMANTEA (CS) – Un gravissimo incidente stradale tra un’auto e una moto si è verificato nella tarda mattinata di oggi nel comune di Amantea, il località Coreca. Ad avere la peggio un centauro, trasportato in codice tosso all’Annunziata di Cosenza con l’elisoccorso. Per cause in corso di accertamento, n prossimità dell’uscita della galleria di Coreca la moto si è scontrata frontalmente con un’auto lungo la Statale 18 Tirrena Inferiore.

Schianto tra auto e moto in località Coreca ad Amantea

L’impatto è stato violentissimo. Il centauro, dopo uno scontro con l’auto, è stato sbalzato dal mezzo e dopo aver colpito l’auto è precipitato in una scarpata oltre il guardrail. Sul posto sono intervenuti immediatamente due ambulanze del 118 con l’equipe PET e i Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto il ferito nella zona impervia. Vista la gravità delle condizioni e la difficoltà del recupero via terra, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso da Cosenza. Stabilizzato sul posto è stati trasferito in codice rosso all’ospedale “Annunziata” di Cosenza. Le sue condizioni restano estremamente critiche.