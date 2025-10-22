Segnala una notizia

Grave incidente sull’A2: tre feriti a seguito di scontro tra due auto, intervento dell’elisoccorso

Calabria

Lo scontro tra due auto, avvenuto attorno alle 13:00 in direzione Sud, tra gli svincoli di Gioia Tauro e Palmi, ha provocato tre feriti e richiesto l’intervento di vigili del fuoco ed elisoccorso

Pubblicato

3 ore fa

il

elisoccorso generico

REGGIO CALABRIA – Un grave incidente stradale si è verificato attorno alle 13:00 lungo l’autostrada A2, in provincia di Reggio Calabria, causando forti rallentamenti alla circolazione e tre feriti soccorsi dal 118.  L’incidente, che ha coinvolto due auto, è avvenuto in direzione Sud tra gli svincoli di Gioia Tauro e Palmi.

Per soccorrere i feriti, in particolare una persona rimasta incastrata tra le lamiere, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e, poco dopo, anche l’elisoccorso. Dopo l’intervenuto sulle persone ferite, la circolazione stradale è ripresa sulla sola corsia di sorpasso, anche se risulta fortemente rallentata con code. Sul posto anche la polizia stradale e personale dell’Anas.

