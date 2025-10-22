REGGIO CALABRIA – Un grave incidente stradale si è verificato attorno alle 13:00 lungo l’autostrada A2, in provincia di Reggio Calabria, causando forti rallentamenti alla circolazione e tre feriti soccorsi dal 118. L’incidente, che ha coinvolto due auto, è avvenuto in direzione Sud tra gli svincoli di Gioia Tauro e Palmi.

Per soccorrere i feriti, in particolare una persona rimasta incastrata tra le lamiere, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e, poco dopo, anche l’elisoccorso. Dopo l’intervenuto sulle persone ferite, la circolazione stradale è ripresa sulla sola corsia di sorpasso, anche se risulta fortemente rallentata con code. Sul posto anche la polizia stradale e personale dell’Anas.