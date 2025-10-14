Grave incidente sulla Statale 18 a Fiumefreddo Bruzio. Scontro frontale tra due auto, tre feriti

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – Un brutto incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi al km 331,10 lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” nel comune di Fiumefreddo Bruzio. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi dello svincolo per il centro storico. Nell’impatto, violento, sono rimaste ferite tre persone: una coppia ed un giovane.

Scontro nei pressi del bivio per Fiumefreddo paese

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno effettuato i primi interventi di soccorso sulle persone rimaste ferite. Successivamente è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso arrivato da Cosenza ma alla fine dopo aver sorvolato l’area sarebbe ritornato indietro e le tre persone portate in ospedale con le ambulanze.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e la carreggiata, le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso e le squadre Anas, che hanno provveduto anche a chiudere temporaneamente la Statale 18 in entrambe le direzioni, deviando il traffico lungo la viabilità ordinaria, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli. La viabilità ha subito forti rallentamenti e si lavora per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Foto incidente Zippa29