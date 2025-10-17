Gratta e Vinci: centrato un colpo da 50mila euro sul Tirreno Cosentino

PAOLA (CS) – Nella cittadina di Paola, in provincia di Cosenza, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 50mila euro con il Gratta e Vinci “Un’Estate al Mare Super”. Il biglietto è stato acquistato presso un punto vendita di via Sant’Agata Soprana, 113. La notizia è stata riportata da Agipronews, che monitora periodicamente le vincite e l’andamento del gioco in Italia.

Secondo i dati più recenti elaborati da Agipronews, il 2024 si sta confermando un anno di relativa stabilità per il settore del gioco in Calabria. La spesa complessiva – ovvero la differenza tra la raccolta e le vincite – ha raggiunto i 458 milioni di euro, in lieve crescita rispetto ai 454 milioni del 2023. Particolarmente positiva la performance delle lotterie istantanee, come appunto “Un’Estate al Mare Super”, che hanno registrato un incremento del 7,7%, raggiungendo gli 83 milioni di euro in spesa.

Anche nella provincia di Cosenza il comparto retail (gioco fisico) mostra una leggera flessione: la spesa è passata da 159 milioni nel 2023 a 156 milioni nel 2024, confermando però un interesse costante da parte dei giocatori locali.