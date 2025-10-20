Segnala una notizia

Calabria

AGGRESSIONE IN CORSIA

“Giustizia per Procopio”: l’Asp si costituisce parte civile per il primario preso a manganellate

L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro si é costituita parte civile nel processo a carico di Carlo Sacco, il giovane di 29 anni che aggredì il primario del pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme

Pubblicato

1 ora fa

il

Rosarino-Procopio

CATANZARO – L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro si é costituita parte civile nel processo a carico di Carlo Sacco, il giovane di 29 anni che il 12 novembre dello scorso anno aggredì il primario del pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme, Rosario Procopio. “Quella ai danni del dottore Procopio – afferma l’Asp in una nota – fu un’aggressione premeditata e di una violenza inaudita, messa in atto da Sacco, che fu arrestato in flagranza, con l’utilizzo di un manganello, allo scopo di fare valere ad ogni costo le sue ragioni, peraltro prive di fondamento. Il primario del pronto soccorso, a causa dell’aggressione, riportò, oltre al trauma psicologico, lesioni che lo costrinsero ad assentarsi dal lavoro per oltre un mese”.

