Giro d’Italia 2026, la carovana rosa torna nel Sud: la Calabria è protagonista

COSENZA – Il Giro d’Italia 2026 potrebbe arrivare nuovamente in Calabria. L’ipotesi di due tappe, una delle quali “a metà”, si rincorre da qualche tempo. Potrebbe trattarsi di un ritorno nella regione dopo quello avvenuto del 2022.

Alcune indiscrezioni parlano di una partenza dalla Bulgaria e di un approdo anche in Calabria. Molti sperano di ripetere quanto accaduto nel 2022, in quella circostanza la carovana rosa giunse nella regione (tratto tra Palmi e Scalea) attraversando la fascia costiera tirrenica del Catanzarese e anche del Cosentino.

Giro d’Italia 2026 anche in Calabria

Il Giro d’Italia mancava in Calabria dall’edizione numero 102, disputata nel 2022, quando si tenne la tappa Palmi–Scalea, il giorno successivo la partenza da Diamante verso Potenza. L’edizione numero 106 del Giro, in programma dal 9 al 31 maggio 2026, prenderà il via dalla Bulgaria – una notizia già nota da tempo. Nei giorni scorsi, però, si è fatta strada un’indiscrezione poi confermata: la corsa rosa tornerà in Italia ripartendo da Catanzaro.

Le ultime informazioni delineano un quadro ormai quasi definitivo: saranno due le tappe che interesseranno la Calabria, o meglio una e mezza visto che la seconda dovrebbe toccare anche la Basilicata. Da Catanzaro il Giro dovrebbe partire con arrivo previsto a Cosenza, mentre il giorno successivo la carovana si dovrebbe muovere da Praia a Mare direzione Potenza. Le ufficialità sono attese a breve, ma ormai sembrerebbero esserci pochi dubbi sul percorso da seguire.

La presentazione ufficiale

La data della presentazione del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women 2026 è ormai ufficiale. L’evento si terrà lunedì 1 dicembre 2025 (ore 15:30) presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. Si tratta di un appuntamento durante il quale si scopriranno tutti i dettagli inerenti a percorsi, tappe e novità delle due edizioni in arrivo nel 2026.