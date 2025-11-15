Segnala una notizia

Gioielli e contanti nascosti nello zaino, arrestato un 24enne per ricettazione

Calabria

Gioielli e contanti nascosti nello zaino, arrestato un 24enne per ricettazione

Le indagini hanno rivelato che parte degli oggetti ritrovati proveniva da una truffa complessa: una coppia di anziani era stata ingannata da un finto “carabiniere”

3 minuti fa

arrestata squadra volanti polizia

REGGIO CALABRIA – Alla vista della Polizia di Stato aveva mostrato un comportamento sospetto, allontanandosi di tutta fretta. Fermato per un controllo è stato trovato in possesso di diversi gioielli in oro e oltre tremila euro in contanti, nascosti nel suo zaino. Si tratta di un ventiquattrenne di Napoli, proveniente dalla Sicilia, che fermato a Villa San Giovanni, nei pressi di piazza Valsesia, è stato posto in arresto dagli agenti con l’accusa di ricettazione.

Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato di Villa San Giovanni in collaborazione con la questura di Messina, hanno rivelato che parte degli oggetti ritrovati proveniva da una truffa complessa, avvenuta dall’altra parte dello Stretto, in cui una coppia di anziani era stata ingannata da un finto “carabiniere”. Avvertito il sostituto procuratore di turno, il ventiquattrenne è stato portato al Commissariato, identificato dal personale della Polizia Scientifica di Reggio Calabria, e sottoposto a fermo per ricettazione.

