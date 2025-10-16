Gioacchino da Fiore approda Oltreoceano, il film nelle sale degli States

COSENZA – Il noto calabrese Gioacchino da Fiore valica i confini nazionali ed europei e arriva direttamente Oltreoceano, a Los Angeles per la precisione. Lo fa tramite il film “Il Monaco che vinse l’Apocalisse” di Jordan River che per il mercato estero avrà il titolo “Joachim and the Apocalypse”.

La pellicola, girata in diverse città della Calabria, sarà proiettata in esclusiva al Cinema NoHo 7 del circuito Laemmle di Los Angeles dal 17 al 23 Ottobre 2025. Seguirà poi l’uscita anche in altre città degli Stati Uniti, tra le quali San Francisco e New York. Domani 17 ottobre alle ore 17:00 (orario US) a North Hollywood è previsto un vento speciale che celebra il primo giorno di apertura della programmazione. Parteciperanno, tra gli altri, la vicedirettrice dell’ICE di Los Angeles Francesca Mauri, la Console Generale dell’Italia a Los Angeles Raffaella Valentini e il Makeup & FX Artist Vittorio Sodano che vanta due nomination agli Oscar.

Gioacchino da Fiore, il film ora anche su Prime Video

Ricordiamo che invece in Italia, dopo la distribuzione nei cinema italiani, durata circa nove mesi, il film in questi giorni è approdato sulla piattaforma Prime Video, “un passaggio importante perché il messaggio profetico e di speranza dell’Abate può così raggiungere tutti” hanno sottolineato dalla distribuzione che ha annunciato che dopo l’uscita cinematografica di ottobre e di novembre negli Stati Uniti, dal 2026 l’uscita del film toccherà altri Paesi esteri, tra cui Regno Unito, Germania e Giappone.