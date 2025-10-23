Furti in serie nel Cosentino, scatta l’arresto: trovato il bottino in casa di un 43enne

CASSANO ALLO IONIO (CS) – I Carabinieri della Stazione di Villapiana hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. di Castrovillari su richiesta della locale Procura, nei confronti di S.T., 43enne di Cassano all’Ionio. Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di rilevare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in relazione ai reati di furti in abitazione che sono avvenuti nei comuni di Montegiordano, Roseto Capo Spulico e Villapiana in un periodo di tempo compreso fra i mesi di gennaio e marzo 2025.

Durante l’esecuzione della misura, all’interno dell’abitazione del soggetto, è stato possibile rinvenire del materiale presumibilmente provento dei summenzionati reati. L’attività intrapresa dai militari operanti ha consentito, dunque, di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, considerata l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, la condotta del soggetto in relazione al reato contestatogli, per il quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto il trasferimento nel carcere di Castrovillari.

La notizia viene diffusa per garantire le prerogative dell’informazione e nel rispetto dei diritti dell’indagato; resta fermo che, data la fase inziale del procedimento, gli elementi acquisiti conducono ad un giudizio di gravità indiziaria, in attesa degli elementi che l’indagato vorrà addurre in suo favore e che saranno oggetto di verifica.