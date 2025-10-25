Segnala una notizia

Fuga di gas e devastante esplosione: 70enne gravemente ustionato

LAMEZIA TERME (CZ) – Un 70enne è rimasto gravemente ustionato oggi a causa di un’esplosione avvenuta nel suo appartamento in seguito ad una fuga di gas. Il fatto è accaduto a Lamezia Terme, in via Saverio D’Ippolito. Sul posto è giunto personale del 118, i vigili del fuoco e agenti della Polizia che indagano sulle cause. Secondo quanto si è appreso, a causa della gravità delle ferite riportate, l’uomo è stato trasferito al Centro grandi ustioni di Catania.

