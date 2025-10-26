Frascineto premia i giovani meritevoli: torna la borsa di studio “Luigi Angelo Bellusci”

FRASCINETO (CS) – L’Amministrazione Comunale di Frascineto, guidata dal sindaco Angelo Catapano, conferma anche per quest’anno l’impegno concreto a sostegno dei giovani studenti del territorio, attraverso l’assegnazione della Borsa di Studio “Luigi Angelo Bellusci”. Il premio, del valore di 1.000 euro, rappresenta un riconoscimento al merito scolastico ed è riservato a studenti residenti nel Comune che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti e risultano regolarmente iscritti all’università. I candidati interessati dovranno presentare la documentazione completa entro e non oltre le ore 13:00 del 30 novembre 2025, presso il protocollo comunale.

Intitolata a Luigi Angelo Bellusci, cittadino benemerito della comunità arbereshe e da sempre vicino ai valori della cultura e dell’istruzione, la borsa di studio vuole premiare l’impegno delle nuove generazioni e rafforzare il legame tra memoria storica, territorio e crescita individuale. “È un premio che vuole dare atto all’opera meritoria di Luigi Angelo Bellusci – ha dichiarato il sindaco Catapano – attento alle giovani generazioni. Con questa iniziativa, intendiamo lasciare un segno del suo impegno nella crescita culturale della comunità”.

Oggi in quiescenza dopo una lunga carriera come funzionario Fiat, Bellusci continua a sostenere il proprio paese d’origine, promuovendo iniziative che puntano al futuro delle nuove leve. “Come Amministrazione – ha aggiunto il primo cittadino di Frascineto – siamo impegnati nel creare opportunità per i giovani, affinché le loro visioni possano diventare spunto per politiche pubbliche più vicine ai cambiamenti sociali ed economici del nostro territorio. Questo riconoscimento è anche un incentivo a proseguire nel proprio percorso di studi”.