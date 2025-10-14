Flotilla bis: Vincenzo Fullone è tornato a casa, l’accoglienza all’aeroporto di Lamezia

LAMEZIA TERME – È atterrato nel tardo pomeriggio di ieri all’aeroporto di Lamezia Terme, Vincenzo Fullone, l’attivista calabrese di 53 anni che aveva preso parte alla missione umanitaria Freedom Flotilla bis a bordo della nave Conscience, fermata nei giorni scorsi dalla marina israeliana mentre tentava di raggiungere la Striscia di Gaza con un carico di medici e farmaci.

Originario di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, Fullone è stato arrestato in acque internazionali e trattenuto per alcuni giorni in Israele prima di essere rimpatriato. Al suo arrivo in Calabria ha trovato ad attenderlo familiari, amici e un gruppo di attivisti calabresi pro Palestina, riuniti tramite un passaparola sui social.

Commosso e provato, l’attivista ha rilasciato poche parole alla stampa: “Sono deluso e rammaricato per non essere riuscito a portare a destinazione quei medici e quei farmaci. Ma quello che hanno fatto a noi non è nulla rispetto a quello che da anni subisce il popolo palestinese”, ha dichiarato. L’arresto della Freedom Flotilla bis, e in particolare della nave Conscience, ha suscitato forti reazioni a livello internazionale, con appelli alla liberazione degli attivisti e condanne dell’intervento israeliano in acque internazionali.

La missione, a cui Fullone aveva aderito insieme a volontari provenienti da diversi Paesi, aveva lo scopo di rompere il blocco navale su Gaza e fornire aiuti umanitari diretti alla popolazione civile. L’intervento della marina israeliana ha interrotto il viaggio poco prima del tratto finale, con il conseguente sequestro dell’imbarcazione e la detenzione temporanea dell’equipaggio. Il rientro di Fullone è stato accolto con un abbraccio collettivo dalla sua comunità, che già in questi giorni aveva espresso solidarietà e sostegno all’attivista, impegnato da anni in cause sociali e umanitarie.