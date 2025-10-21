CATANZARO – Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Misure di Prevenzione ha confermato la misura di amministrazione giudiziaria nei confronti della Fc Crotone s.r.l., attualmente militante nel girone C della Lega Pro. Il provvedimento, della durata di un anno, era stato impugnato dalla difesa del club, ma i giudici hanno rigettato il ricorso ritenendo insufficienti gli elementi presentati.

Nel decreto si evidenzia che le denunce depositate agli atti da Giovanni Vrenna (risalenti al 2014, 2017 e una al 2019) non incidono in modo significativo sui motivi che hanno portato all’attivazione della misura. Anzi, il Tribunale sottolinea come tali denunce non riguardino le gravi anomalie riscontrate nella gestione della società.

Per i giudici, gli elementi difensivi non smentiscono il comportamento tenuto dalla società rispetto alle pressioni delle cosche locali. Il documento evidenzia che permangono “sufficienti indizi per ritenere che, ancora oggi, il libero esercizio di alcuni settori – in particolare security e gestione ingressi allo stadio – sia profondamente influenzato dalla ’ndrangheta crotonese”. Inoltre, il Tribunale rileva come questa condizione di infiltrazione e condizionamento non abbia subito interruzioni: sarebbe infatti presente “senza soluzione di continuità” sia durante la gestione di Raffaele Vrenna, sia sotto quella attuale di Giovanni Vrenna.