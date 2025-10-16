Falconara Albanese: scarico abusivo nel torrente Peschiera, sequestri e denunce

FALCONARA ALBANESE (CS) – Uno sversamento di reflui fognari nel torrente Peschiera all’interno del Comune di Falconara Albanese. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri forestali di Longobardi intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un’associazione locale. Effettuati i dovuti accertamenti si è constatato che era presente adiacente il punto di scarico, nascosto dalla vegetazione ripariale, un pozzetto dedito alla condotta fognaria comunale alla cui base vi era una tubazione in cemento oltre a quella principale che confluisce nel torrente Peschiera e che sversava acque torbide e male odoranti.

Si è quindi, come disposto dalla Procura della Repubblica di Paola, posto sotto sequestro la tubatura in cemento non autorizzata alla base del pozzetto ed interrata che conduce allo scarico nel torrente e denunciato il responsabile tecnico del Comune di Falconara Albanese per il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e gestione illecita degli stessi.

Rifiuti incendiati ad Amantea

Un’altra attività ha visto impegnati i militari di Longobardi nel comune di Amantea dove a seguito di individuazione da parte di droni nella cosiddetta campagna “Tolleranza Zero”, della Regione Calabria si è accertata in due casi la combustione illecita di rifiuti in località “Formiciche” che ha portato al deferimento di due persone per i reati di abbandono, deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti.