Fagnano Castello celebra la castagna: tutto pronto per il 40° Festival della Castanicoltura

FAGNANO CASTELLO (CS) – Quaranta edizioni e un legame che si rinnova anno dopo anno con il territorio, la cultura e la tradizione. Dal 24 al 26 ottobre 2025, Fagnano Castello (Cs) ospiterà la 40ª edizione del Festival della Castanicoltura, un appuntamento simbolo dell’autunno calabrese, diventato nel tempo punto di riferimento per turisti, appassionati e famiglie.

Il festival è una vera e propria immersione nei sapori e nelle atmosfere d’autunno: stand gastronomici, caldarroste, dolci tipici a base di castagne, piatti della tradizione locale e degustazioni delle eccellenze calabresi riempiranno le vie del borgo. Accanto al cibo, spazio anche a artigianato locale, mostre tematiche e un ricco programma culturale con incontri, convegni sulla castanicoltura e laboratori.

A rendere ancora più vivo il borgo ci penseranno gli artisti di strada, i gruppi di musica popolare e le attività per bambini, che trasformeranno il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tra i protagonisti musicali attesi sul palco di Piazza Splendore, anche Mimmo Cavallaro, Balla Balla Pizzica e Dance Tarantella.

Il festival anticipato da una due giorni di anteprima, ieri e oggi 19 ottobre, nella frazione di San Lauro, con la pre-sagra tra musica, giochi per bambini, iniziative culturali e l’inaugurazione della Gradinata Letteraria curata dall’associazione “Leggiamoci Su”.