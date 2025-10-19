Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Fagnano Castello celebra la castagna: tutto pronto per il 40° Festival della Castanicoltura

Provincia

Fagnano Castello celebra la castagna: tutto pronto per il 40° Festival della Castanicoltura

Dal 24 al 26 ottobre Fagnano diventa capitale d’autunno tra sapori, tradizioni, musica popolare e cultura contadina

Pubblicato

16 minuti fa

il

castagne

FAGNANO CASTELLO (CS) – Quaranta edizioni e un legame che si rinnova anno dopo anno con il territorio, la cultura e la tradizione. Dal 24 al 26 ottobre 2025, Fagnano Castello (Cs) ospiterà la 40ª edizione del Festival della Castanicoltura, un appuntamento simbolo dell’autunno calabrese, diventato nel tempo punto di riferimento per turisti, appassionati e famiglie.

Il festival è una vera e propria immersione nei sapori e nelle atmosfere d’autunno: stand gastronomici, caldarroste, dolci tipici a base di castagne, piatti della tradizione locale e degustazioni delle eccellenze calabresi riempiranno le vie del borgo. Accanto al cibo, spazio anche a artigianato locale, mostre tematiche e un ricco programma culturale con incontri, convegni sulla castanicoltura e laboratori.

A rendere ancora più vivo il borgo ci penseranno gli artisti di strada, i gruppi di musica popolare e le attività per bambini, che trasformeranno il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tra i protagonisti musicali attesi sul palco di Piazza Splendore, anche Mimmo Cavallaro, Balla Balla Pizzica e Dance Tarantella. 

Il festival anticipato da una due giorni di anteprima, ieri e oggi 19 ottobre, nella frazione di San Lauro, con la pre-sagra tra musica, giochi per bambini, iniziative culturali e l’inaugurazione della Gradinata Letteraria curata dall’associazione “Leggiamoci Su”.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA