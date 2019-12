Rinviato all’8 febbraio il concerto di Renzo Arbore, a sostegno della ricerca oncologica

L’intero ricavato sarà, infatti, devoluto a sostegno della ricerca in campo oncologico, ma anche per offrire un sostegno psicologico e sanitario ai malati e alle loro famiglie

COSENZA – Lo spettacolo di Renzo Arbore e l’Orchestra italiana, “Per te Monica”, previsto per sabato 7 dicembre al Teatro Rendano, è stato rinviato al prossimo 8 febbraio per una sopravvenuta indisponibilità dell’artista che lo ha costretto a spostare tutte le date che aveva programmato in questo periodo. I biglietti già acquistati resteranno comunque validi. L’associazione “Monica Trotta onlus” si scusa per il disagio indipendente dalla volontà della stessa associazione e invita quanti ancora non l’avessero fatto ad acquistare i biglietti per la prossima data. L’intero ricavato sarà, infatti, devoluto a sostegno della ricerca in campo oncologico, ma anche per offrire un sostegno psicologico e sanitario ai malati e alle loro famiglie per garantire una buona qualità della vita, anche in costanza della malattia. Il tutto per perpetuare il ricordo dell’indimenticata Monica, strappata troppo presto all’affetto dei suoi cari e dei suoi amici.