Al via la IV edizione del Premio Alveare Confapi

COSENZA- La manifestazione, prevista per il 30 luglio, rientra nella quarta edizione del Premio Alveare- il simbolo dell’associazione- di cui Napoli è vicepresidente. A ricevere il prestigioso riconoscimento saranno tredici aziende di eccellenza del territorio calabrese (una per ogni filiera) e alcune sturt up che vantano la collaborazione con l’UniversitĂ della Calabria. La serata sarĂ anche occasione di incoraggiamento per tutti quei giovani, laboriosi imprenditori impegnati nello sviluppo del territorio.

Due i premi alla memoria riservati a imprenditori di successo che guidano attivitĂ fiore all’occhiello dell’economia regionale: il Premio “Ninetto Quattrone”, alla sua terza annualitĂ , in ricordo dell’indimenticato presidente di Confapi Calabria, e il Premio “Vito Napoli” dedicato al meridionalista ed esponente politico di origine calabrese. Durante la serata sarĂ , inoltre, sorteggiato un gioiello donato dalla gioielleria Scintille-Montesanto il cui ricavato andrĂ alla Fondazione “Il cuore in una goccia” del prof. Giuseppe Noia che riceverĂ la targa all’eccellenza calabrese nel mondo insieme ad un influencer marketing di grande successo. Numerosi, infine, saranno gli ospiti del prestigioso parterre. “L ’impresa-ha evidenziato in una nota stampa il Presidente Napoli– è uno degli attori che al pari di istituzioni, opera in una comunitĂ non solo come nodo e snodo di relazioni, ma partecipando alla creazione di valori economico e sociale. L’idea e il valore dell’azienda non possono essere confinate esclusivamente ai, pur importanti, risultati di bilancio. L’Impresa produce nella comunitĂ locale posti di lavoro, salari, salute e benessere per le famiglie ed entrate fiscali. Passione e determinazione sono le vele che il vento può spingere”. Spazio, dunque, a chi fa della propria regione la ragione per eccellere.