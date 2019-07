Max Weinberg, batterista di Bruce Springsteen, all’Arena dello Stretto

Il celebre batterista Max Weinberg sarà domani all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria per una delle quattro tappe del breve tour europeo del suo Max Weinberg’s Jukebox.

COSENZA- Si apre, con un grande evento internazionale il Reggio Live Fest 2019, progetto di grandi eventi nato dal protocollo d’intesa tra “Alziamo il Sipario”, festival della Città di Reggio Calabria e “Fatti di Musica”, il festival del live d’autore del promoter Ruggero Pegna giunto alla 33esima edizione, entrambi riconosciuti dall’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria quali “Grandi Festival Storicizzati Internazionali” per la “Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”. Un concerto davvero speciale che nasce dall’idea dello storico batterista della E Street Band di Springsteen di portare in giro i grandi classici del rock’n’roll, reinterpretati insieme al pubblico. Il suo, più che un concerto, è una vera e propria festa, un’occasione in cui tutti sono parte dello spettacolo: il pubblico può scegliere da una lista di oltre 200 brani e, proprio come con un jukebox, avrà la sua canzone eseguita dal vivo!

Tra il 2017 e lo scorso anno, Weinberg si è esibito insieme ai suoi musicisti in oltre 80 spettacoli esplosivi e continua a portare in giro la buona musica degli anni ’60/’80 con un tour negli Stati Uniti e in Europa. La carriera artistica di Max Weinberg inizia quando si unisce come batterista alla E Street Band, in occasione del Born To Run Tour di Bruce Springsteen. “Max è un uragano di pulsioni, intelligenza e umorismo”, ha detto di lui lo stesso Springsteen. “Ha trovato un posto nella storia della musica grazie a dedizione ed impegno. Sul palco, in tre ore di musica rock senza sosta, lui va oltre l’ ascoltare quello che sto dicendo, lui sente ciò che sto pensando. Anticipa i miei pensieri, dopo anni di tour insieme è pura telepatia. È un miracolo! Ed è per questo che la gente ama i musicisti cosĂŹ!”

Dal 1993 Max Weinberg è anche leader dei The Max Weinberg 7, band del celebre show televisivo statunitense Late Night with Conan O’Brien, con la quale ha realizzato un disco omonimo nel 2000. Weinberg è inoltre autore di The Big Beat: Conversations with Rock’s Greatest Drummers (1984), libro che contiene una serie di interviste condotte in oltre due anni con i migliori batteristi di ogni epoca, tra cui anche Ringo Starr, e che racconta molto a proposito dell’approccio di questi musicisti nei confronti della musica rock. Quella con Max Weinberg’s Jukebox sarĂ dunque l’occasione per ascoltare ancora una volta brani intramontabili, dai Beatles ai Rolling Stone fino, ovviamente, a Bruce Springsteen.