Ennesimo grave incidente a San Marco Argentano: un ferito trasportato a Cosenza in elicottero

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – La Strada Provinciale 270, nel territorio di San Marco Argentano, torna a essere teatro di un grave incidente stradale, a distanza di pochi giorni dalla tragedia dove ha perso la vita il 62enne Raffaele De Marco a seguito a un terribile scontro tra la sua auto e un furgone.

Scontro tra tre auto, grave un ferito portato a Cosenza

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un violento scontro che ha coinvolto almeno 3 auto provocando il ferimento di diverse persone. Una delle persone rimaste ferite, le cui condizioni sono apparse subito critiche, è stata stabilizzata sul posto dal personale sanitario del 118 e successivamente trasporto d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza con l’elisoccorso a Cosenza.

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e per la bonifica della carreggiata. Le Forze dell’Ordine hanno invece gestito la viabilità, parzialmente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi tecnici. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica che ha portato a questo ennesimo e preoccupante incidente