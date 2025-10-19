Area Urbana
SOS ACQUA
Ennesima chiusura di serbatoi a Rende e Castrolibero: niente acqua e limitazioni
Chiusure dei serbatoi idrici tra Rende e Castrolibero: la terza volta in meno di una settimana, i cittadini tornano a fare i conti con rubinetti a secco e forti disagi
COSENZA – Nuova ondata di chiusure dei serbatoi idrici tra Rende e Castrolibero: la terza volta in meno di una settimana, i cittadini tornano a fare i conti con rubinetti a secco e forti disagi.
A partire dalle ore 17:00 di oggi, sarà interrotto il flusso d’acqua dal serbatoio di Arcavacata e quello del Cep, con riapertura prevista domani mattina alle ore 5:30. Le zone interessate dal disservizio comprendono Arcavacata, Longeni, Santo Stefano, contrada Cutura, Rocchi, via Giulio Cesare, via Alessandro Magno, corso Marco Polo e Settimo di Rende.
Non solo: si prevedono carenze idriche anche nelle aree di via Cristoforo Colombo, via Silvio Pellico, via Spagna e via Portogallo, dove la pressione dell’acqua potrebbe risultare molto bassa per diverse ore.
Parallelamente, a causa degli alti consumi registrati nella giornata odierna, dalle ore 17:00 alle 5:30 di domani mattina verrà sospesa la fornitura idrica anche nella diramazione che serve le utenze di Castelvenere, via delle Querce, via Pitagora, parte di largo degli Aquiloni, via Leonardo da Vinci e il quartiere Evergreen.
Un doppio stop che rischia di aggravare il disagio per centinaia di famiglie, in un periodo in cui le temperature ancora elevate e l’elevato consumo d’acqua mettono sotto pressione la rete idrica.
