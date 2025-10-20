Due rimpatri con divieto di ritorno per un uomo e una donna, ritenuti socialmente pericolosi

TROPEA (VV) – Due provvedimenti di rimpatrio con divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Tropea sono stati emessi dal Questore di Vibo Valentia, su proposta del Posto Fisso di Polizia e dopo l’istruttoria della Divisione Anticrimine. Destinatari del provvedimento un uomo e una donna, entrambi residenti in un’altra provincia, ritenuti socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica. I due erano stati fermati nei giorni scorsi a bordo di un autocarro in atteggiamento sospetto nei pressi di zone residenziali e commerciali particolarmente frequentate. Dagli accertamenti è emerso che erano gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e non hanno fornito motivazioni plausibili per la loro presenza in città. Alla luce di quanto rilevato, è stato disposto l’allontanamento dal territorio comunale con divieto di ritorno per i prossimi tre anni.

Controlli straordinari nel weekend

Intanto a Tropea proseguono i servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle aree centrali e più frequentate nel fine settimana. L’ultimo weekend ha visto impegnate le forze di Polizia con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, della Stradale, delle unità cinofile, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. I numeri dell’operazione: 347 persone identificate, di cui 66 con precedenti penali, 178 veicoli controllati, una sanzione per violazione al Codice della Strada, perquisizioni personali e veicolari con il sequestro di sostanze stupefacenti. Un soggetto è stato segnalato ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990, con ritiro immediato della patente di guida. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire sicurezza e legalità nel territorio tropeano, in particolare nei luoghi della movida serale.