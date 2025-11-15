Dramma della strada a Corigliano, si schianta contro un muro: muore un 27enne

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un terribile incidente ha scosso nella serata di ieri la comunità di Corigliano Scalo. Un giovane di soli 27 anni, Francesco Lauro, ha perso la vita lungo la strada di contrada Chiubbica. Nella serata, il giovane operaio del posto impiegato in un’azienda chimica, mentre era alla guida della sua Ford, avrebbe perso il controllo dell’auto per poi schiantarsi contro il muro di un edificio.

L’impatto è stato potente, l’auto è andata distrutta e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza ed i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Corigliano Rossano per i rilievi del caso che permetteranno di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo era padre di una bambina piccola, lascia lei e la moglie.