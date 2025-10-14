Dramma ad Altomonte: muore 49enne, gravissima la moglie. Probabile intossicazione da monossido

ALTOMONTE (CS) – Tragedia nel centro storico di Altomonte: un uomo di 49 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione mentre la moglie, 45 anni, è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, che stanno effettuando tutte le indagini, la coppia potrebbe essere rimasta intossicata dal monossido di carbonio, probabilmente a causa del malfunzionamento di una stufa che veniva utilizzata all’interno della loro abitazione.

L’allarme sarebbe stato lanciato ieri sera poco prima delle 20 da un familiare, preoccupato perchè non riusciva a mettersi in contatto con la coppia. Arrivato sul posto, ha fatto la tragica scoperta: i due coniugi erano riversi nella stessa stanza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari e le ambulanze del 118 che hanno constatato il decesso del 49enne e prestato soccorso alla donna, che si trovava in stato di semi-incoscienza. La 45enne è stata trasferita d’urgenza al presidio ospedaliero di Cosenza, dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

Ipotesi intossicazione da monossido di carbonio

I rilievi e le indagini sono affidati ai carabinieri della Stazione di Altomonte, supportati dai militari della Compagnia di Castrovillari, guidata dal capitano Michelangelo Iocolo. Nell’abitazione è intervenuto anche il medico legale, che ha effettuato gli accertamenti di rito sul cadavere del 49enne. Al momento la pista più accreditata è quella dell’intossicazione accidentale da monossido di carbonio, connessa al presumibile cattivo funzionamento di una stufa presente nell’appartamento. Tuttavia, gli investigatori mantengono cautela e proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e confermare le cause esatte della morte. Nel frattempo i sanitari dell’ospedale di Cosenza seguono l’evoluzione delle condizioni della donna.