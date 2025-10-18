COSENZA – Ore concitate, tra ansia e apprensione, all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza, per l’allontanamento di Laura Araldo, 40enne incita al nono mese, originaria di Crotone, ritrovata dopo poche ore dalla Polizia. Secondo quanto riferito dai sanitari, la donna ha bisogno di cure e assistenza, motivo per cui la direzione sanitaria insieme alle forze dell’ordine ha diffuso un messaggio urgente rivolto a tutta la cittadinanza.

Chiunque la avvisti o la rintracci è invitato a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 oppure ad accompagnarla direttamente all’ “Annunziata”. L’invito ai cittadini è anche quello di diffondere il più possibile l’appello e inviare qualsiasi tipo di informazione. La situazione è delicata e ogni minuto è fondamentale per garantire la sicurezza della donna e del bambino che porta in grembo.