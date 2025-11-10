Distrutto dalla Polizia materiale esplodente scaduto: era considerato altamente pericoloso

LAMEZIA TERME – L’importante operazione di distruzione di materiale esplodente considerato altamente pericoloso per la pubblica incolumità è stata eseguita dagli artificieri del Nucleo Regionale della Polizia di Stato, coordinati dall’Ufficio Licenze della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catanzaro. L’intervento ha riguardato diverse tipologie di materiale pirotecnico custodito in un deposito autorizzato. Dopo accurati controlli, si è accertato che il materiale era scaduto e in uno stato di deterioramento tale da rappresentare un concreto rischio per la sicurezza pubblica.

La distruzione del materiale esplodente

L’attività è stata disposta dal Prefetto della provincia di Catanzaro su proposta del Questore, che ha valutato il pericolo reale e immediato per la collettività. L’operazione, condotta seguendo rigorosamente le procedure di sicurezza, si è conclusa con l’eliminazione completa delle sostanze esplodenti, restituendo piena sicurezza all’area interessata, situata in un quartiere centrale di Lamezia Terme.