Diamante, nuovi alloggi per la Polizia di Stato grazie ad un finanziamento di 2milioni di euro

DIAMANTE (CS) – “Con la delibera n. 306 del 29 ottobre 2025, attraverso l’approvazione del “Documento di indirizzo alla progettazione” relativo ai lavori rubricati “Misure attuative a supporto del nuovo commissariato di Polizia di Diamante” è stato compiuto un altro passo importante per la crescita e la sicurezza della nostra città“, così il sindaco di Diamante, Achille Ordine annuncia la realizzazione di nuovi alloggi per la Polizia di Stato nella cittadina dell’Alto Tirreno Cosentino.

L’intervento sarà attuato grazie ad un finanziamento di 2 milioni di euro ottenuto dalla Regione Calabria nell’agosto 2024. “L’intervento – spiega Ordine – sorgerà in Via Cammarotea, presso “l’ex scuola di Cammarotea”, su un’area di oltre 1000 metri quadrati“.

Il progetto prevede tre piani: un livello tecnico con garage e due livelli residenziali con alloggi di servizio. Un’opera che, non solo offrirà un servizio essenziale per chi ogni giorno garantisce la sicurezza, ma che contribuirà anche a riqualificare un’area importante del nostro territorio.

“Questo risultato, conseguito grazie ad un finanziamento ottenuto da questa amministrazione dopo solo due mesi dal proprio insediamento (DGR n. 435 del 12.08.2024) è il frutto di una visione chiara, di lavoro serio e di collaborazione istituzionale tra tutte le parti coinvolte. Come amministrazione crediamo che la sicurezza e la dignità di chi la tutela siano valori fondamentali. E oggi possiamo dire con orgoglio che Diamante continua a crescere, passo dopo passo, anche in questa direzione. – conclide il sindaco – Un altro risultato concreto portato avanti da questa amministrazione con fatti concreti e obiettivi raggiunti”.