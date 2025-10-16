Diamante, Joys firma il primo playground urbano: arte e riqualificazione a Largo Savonarola

DIAMANTE (CS) – La terrazza di Largo Savonarola, affacciata sull’Isola di Cirella, cambia volto e da semplice spazio urbano si trasforma in un’opera d’arte condivisa, grazie al murale realizzato dallo street artist Joys, tra i protagonisti del FAC – Festival delle Arti e delle Culture, promosso dal Comune di Diamante e curato da Gulìa Urbana, in collaborazione con OSA – Operazione Street Art.

L’intervento artistico, il primo playground urbano nella storia della città, rappresenta una sintesi potente tra estetica, architettura e identità territoriale. Con le sue geometrie intrecciate e rigorose, Joys ha creato un’opera site-specific capace di fondersi con il paesaggio e la storia di Diamante, incastonando visivamente un “diamante” nel cuore del progetto, come richiamo simbolico al nome e all’anima del luogo.

Ma l’opera è molto più di una riqualificazione visiva. È un gesto urbano consapevole, un atto culturale che restituisce lo spazio pubblico ai cittadini trasformandolo in un punto di riferimento per la socialità, l’incontro e la bellezza. “Un murale che stimola l’immaginazione e arricchisce il patrimonio culturale della città”, ha dichiarato il sindaco Achille Ordine, sottolineando l’importanza strategica del progetto nel percorso di rigenerazione urbana che Diamante porta avanti con determinazione.

Il curatore del festival e direttore artistico di Gulìa Urbana, Giacomo Marinaro, ha parlato di un intervento che “dà forma al ritmo e all’energia del luogo, dimostrando che con visione e sintonia tra artisti, organizzatori e istituzioni, è possibile scrivere una pagina nuova e significativa della storia dell’arte urbana”. Antonino Perrotta, artista e consigliere comunale con delega all’Arte e ai Murales, ha evidenziato come Diamante stia vivendo “una vera rinascita artistica, grazie all’arte urbana che, da oltre 44 anni, definisce l’identità stessa della città”.

Un’identità che oggi si arricchisce di un nuovo landmark urbano, destinato a diventare meta di visitatori, appassionati d’arte contemporanea e cittadini in cerca di luoghi vivi, stimolanti e inclusivi. Il murale firmato da Joys è più di un’opera visiva: è un invito a vivere la città in modo nuovo, dove arte e paesaggio si incontrano in una visione condivisa di futuro. Largo Savonarola si trasforma così in un nuovo cuore pulsante di Diamante, aperto a tutti, a ogni ora del giorno.