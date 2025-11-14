Danneggiata l’auto del giornalista Pietro Comito: “Non mi fate paura”

VIBO VALENTIA – Nella giornata di ieri a Vibo Valentia è stata danneggiata l’auto del giornalista Pietro Comito. È stato proprio lui a denunciare i fatti accaduti tramite un video pubblicato sui social. La vettura, parcheggiata in piazza Santa Maria, nel centro della città, è stata presa di mira da persone non identificate che hanno tracciato su una fiancata con un oggetto appuntito una profonda riga.

“Lascio la mia auto parcheggiata – scrive il giornalista – e ritrovo un bel pensiero da parte di qualcuno. A chi ritiene che io possa fare un passo indietro dico questo: nella mia vita ho incassato colpi ben più duri e li ho affrontati con coraggio. Non sono come voi, vigliacchi. Io vi guardo e vi affronto a testa alta”. Il giornalista ha ringraziato gli autori del gesto “per la forza che mi date” e per tutto quello che “provo in questo momento, orgoglio”. Dice a chiare lettere di non temere: “L’auto potete anche farla saltare in aria, non mi fate paura, mi fate solo arrabbiare”.

“Vibo Valentia è una città bellissima. Voi non siete come noi. Ci sono persone che credono in me e apprezzano ciò che faccio. Non sono solo. C’è un cordone sanitario intorno a me che vi permette di agire solo nell’ombra. Siete dei vigliacchi”.