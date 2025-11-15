Dalla Regione un milione di euro per agriturismi, fattorie didattiche e sociali

CATANZARO – “Nuova linfa per agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali arriva dalla Regione, che ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’Avviso Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole (Misura 6, Intervento 6.4.1) del Programma di sviluppo rurale 2014-2022″.

Lo riferisce la Giunta regionale che spiega che “l’iniziativa mira a rafforzare il sistema delle imprese agricole calabresi favorendo lo sviluppo di attività connesse e complementari a quella principale. Il bando sostiene, in particolare, interventi finalizzati alla creazione o all’ammodernamento di fattorie sociali, che offrono servizi di agricoltura sociale e inclusione; fattorie didattiche, impegnate in percorsi di educazione ambientale e alimentare; piccoli impianti di trasformazione e spazi aziendali per la vendita diretta di prodotti; agriturismi, come strumento di valorizzazione del territorio e dell’accoglienza rurale”.

La graduatoria definitiva, predisposta da Fincalabra a seguito dell’esame delle istanze di riesame, individua le aziende ammesse a contributo per un importo totale di circa un milione di euro che consentirà di sostenere progetti che puntano a diversificare le fonti di reddito aziendale, migliorare la qualità dei servizi offerti e promuovere la multifunzionalità come leva di sviluppo sostenibile per le aree rurali.

“Questo bando – ha affermato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – rappresenta un tassello importante della nostra strategia per rafforzare la filiera agrituristica e la multifunzionalità delle aziende agricole calabresi. Investire su fattorie sociali e didattiche, agriturismi e attività di trasformazione significa creare valore aggiunto, occupazione e presidio del territorio“.