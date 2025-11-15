Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Dalla Regione un milione di euro per agriturismi, fattorie didattiche e sociali

Calabria

Dalla Regione un milione di euro per agriturismi, fattorie didattiche e sociali

La Giunta ha fatto sapere di aver pubblicato la graduatoria definitiva. Gallo: “Investire in questi settori significa creare valore aggiunto, occupazione e presidio del territorio”

Pubblicato

1 ora fa

il

CATANZARO – “Nuova linfa per agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali arriva dalla Regione, che ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’Avviso Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole (Misura 6, Intervento 6.4.1) del Programma di sviluppo rurale 2014-2022″.

Lo riferisce la Giunta regionale che spiega che “l’iniziativa mira a rafforzare il sistema delle imprese agricole calabresi favorendo lo sviluppo di attività connesse e complementari a quella principale. Il bando sostiene, in particolare, interventi finalizzati alla creazione o all’ammodernamento di fattorie sociali, che offrono servizi di agricoltura sociale e inclusione; fattorie didattiche, impegnate in percorsi di educazione ambientale e alimentare; piccoli impianti di trasformazione e spazi aziendali per la vendita diretta di prodotti; agriturismi, come strumento di valorizzazione del territorio e dell’accoglienza rurale”.

La graduatoria definitiva, predisposta da Fincalabra a seguito dell’esame delle istanze di riesame, individua le aziende ammesse a contributo per un importo totale di circa un milione di euro che consentirà di sostenere progetti che puntano a diversificare le fonti di reddito aziendale, migliorare la qualità dei servizi offerti e promuovere la multifunzionalità come leva di sviluppo sostenibile per le aree rurali.

“Questo bando – ha affermato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – rappresenta un tassello importante della nostra strategia per rafforzare la filiera agrituristica e la multifunzionalità delle aziende agricole calabresi. Investire su fattorie sociali e didattiche, agriturismi e attività di trasformazione significa creare valore aggiunto, occupazione e presidio del territorio“.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA