Vince l’incredibile somma di 33 milioni alla lotteria ma non riscuote la vincita. Ecco dove

Immaginate di vincere l’incredibile somma di 33 milioni alla lotteria ma dimenticate chissà dove il biglietto oppure lo avete proprio li sottomano ma non lo controllate e il jackpot da capogiro svanisce nel giro di pochi mesi, perchè la vincita non viene riscossa. È quanto avvenuto ad un giocatore della Florida che aveva centrato il jackpot del Mega Millions della lotteria americana che valeva ben 36 milioni di dollari (33,4 milioni di euro) ma non si è presentato per riscuotere la vincita. La famosissima lotteria statunitense, infatti, consente ai vincitori di incassare le vincite entro 180 giorni dall’estrazione vincente. Il tagliando fortunato era stato acquistato il 15 agosto e il termine per ritirare la vincita è scaduto domenica scorsa, ma nessuno si è presentato per riscuotere l’incredibile vincita. Lo ha comunicato la Lotteria della Florida.

Cosa succederà alla vincita non riscossa?

La combinazione vincente era stata 18, 39, 42, 57, 63; il 7 era stato estratto come Mega Ball. Come riporta Agimeg La legge della Florida prevede che l’80% dei fondi dei premi non riscossi derivanti dai biglietti scaduti venga trasferito direttamente all’Educational Enhancement Trust Fund. Si tratta di un Fondo che fornisce soldi per scuole pubbliche, università e borse di studio, secondo una scheda informativa della Lotteria della Florida. Il restante 20% viene restituito al montepremi da cui verranno assegnati premi futuri o utilizzati per promozioni di premi speciali.

Mega Millions, la lotteria con jackpot da capogiro

La lotteria è da sempre un gioco che affascina milioni di giocatori in tutto il mondo, con la promessa di una vita trasformata all’istante. La Mega Millions è tra le lotterie più celebri e discusse negli Stati Uniti. Un nome che risplende per la sua grandezza e i suoi premi record. Nata nel 1996 come The Big Game ha saputo catturare l’immaginazione degli americani, offrendo loro la possibilità di vincere somme di denaro che sfidano qualsiasi immaginazione. Nel 2002, il nome è stato cambiato in Mega Millions per riflettere meglio l’entità delle vincite e l’entusiasmo che suscita tra i giocatori.

Una delle caratteristiche più affascinanti di Mega Millions è la sua semplicità: per partecipare, i giocatori devono semplicemente scegliere cinque numeri principali da un pool che va da 1 a 70, e un numero Mega Ball da un pool separato che va da 1 a 25. Per vincere il jackpot, devono indovinare tutti e sei i numeri estratti durante il sorteggio. I premi di Mega Millions hanno raggiunto cifre straordinarie nel corso degli anni, con jackpot che superano spesso il miliardo di dollari.