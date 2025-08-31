HomeDal mondo

Un nuovo mondo prende forma: fotografato un pianeta appena nato con 5 milioni di anni

Scoperta straordinaria nelle profondità del cosmo: il Very Large Telescope ha immortalato Wispit 2b, un pianeta giovanissimo che si sta formando in un disco di polveri e gas attorno alla sua stella

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

Fotografato un pianeta neonato, di appena 5 milioni di anni, all’interno di un sistema planetario in formazione, ancora avvolto da polveri e gas: è la spettacolare immagine scattata dal Very Large Telescope dell’Osservatorio Europeo Australe, nel deserto di Atacama in Cile, nell’ambito della ricerca guidata da Richelle van Capelleveen, dell’Università di Leiden, nei Paesi Bassi, e pubblicata sulla rivista Astrophysical Journal Letters.

La scoperta del nuovo pianeta, chiamato Wispit 2b, arriva nell’ambito di un grande progetto di osservazioni per lo studio di giovani stelle per analizzarne le caratteristiche e cercare nuovi pianeti: “nel caso di questa stella, abbiamo rilevato un disco di polvere multi-anelli completamente inaspettato ed eccezionalmente bello”, ha detto Christian Ginski, dell’Università di Galway in Irlanda e tra gli autori dello studio.

Questi primi risultati hanno spinto a concentrare l’attenzione su quest’oggetto e a rilevare nuove immagini che hanno portato all’osservazione, tra le polveri del disco del sistema solare in formazione, di un pianeta dalle dimensioni simili a Giove, ma con un’età di appena 5 milioni di anni e un’orbita con un raggio di 380 unità astronomiche, circa 380 volte la distanza tra la Terra e il Sole.

È solo la seconda volta che un pianeta viene rilevato in questa fase evolutiva iniziale attorno a una versione giovane del nostro Sole.

“Catturare un’immagine di questi pianeti in formazione – ha aggiunto Ginski – si è rivelato estremamente impegnativo e ci offre una reale possibilità di capire perché le molte migliaia di sistemi di esopianeti più antichi appaiano così diversi dal nostro Sistema Solare. Credo che molti dei nostri colleghi che studiano la formazione dei pianeti esamineranno attentamente questo sistema solare negli anni a venire”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Regionali: Cosenza nella circoscrizione Nord che eleggerà 9 consiglieri. L’ubicazione degli 82 seggi in...

Area Urbana
COSENZA - Manca poco più di un mese alle prossime elezioni regionali in Calabria, che si svolgeranno domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025....
Andre Rizzo Pinna

Cosenza Calcio, Rizzo Pinna va all’Ascoli: ceduto in prestito con diritto di riscatto

Sport
COSENZA - Il centrocampista Andrea Rizzo Pinna saluta il Cosenza e si accasa (sempre in serie C) ad Ascoli. A dare notizia dell'ufficialità dell'operazione...
Occhiuto Reddito

Occhiuto: «Ma quale reddito, è solo una grande sola! Non venite qui a prendere...

Calabria
COSENZA - «Ma quale reddito… Non venite qui a prendere in giro i calabresi. Non si può speculare sulla sofferenza delle persone». Così in...
Farmaci

Ospedale di Corigliano-Rossano: la direzione «nessuna carenza di farmaci al Pronto Soccorso»

Ionio
CORIGLIANO - ROSSANO (CS) - La Direzione Sanitaria di Presidio dello Spoke di Corigliano Rossano è intervenuta per fare chiarezza a seguito della pubblicazione...
Giuseppe Conte

Regionali: Scutellà, Tavernise, Buffone…. ecco i candidati del Movimento 5 Stelle in Calabria –...

Calabria
COSENZA - Con una nota sul sito ufficiale del Movimento 5 Stelle, firmata da Giuseppe Conte, sono state pubblicate le candidature (QUI IL PDF...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37164Area Urbana22312Provincia19814Italia8013Sport3859Tirreno2922Università1454
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

colloquio lavoro generico
Italia

Asmel lancia il Maxi-Avviso 2025: nuove opportunità di lavoro negli Enti...

COSENZA - È stato pubblicato su InPA il quarto Maxi-Avviso ASMEL per la formazione e aggiornamento di 37 elenchi di idonei alle assunzioni negli Enti...
broccoli-e-cavoli
Italia

Broccoli e cavoli, lo scudo naturale contro il tumore al colon:...

ROMA - Mangiare 20-40 grammi al giorno di broccoli, cavolfiori e cavoletti di Bruxelles potrebbe ridurre del 20% il rischio di cancro del colon:...
il-sindaco-di-cosenza-franz-caruso-al-marulla-1.png
Sport

Cosenza-Salernitana, il sindaco Caruso non sarà alla partita: “Frattura insanabile”

COSENZA - "Domenica non sarò allo Stadio San Vito-Marulla ad assistere alla partita Cosenza-Salernitana, prima gara interna del campionato 2025/2026. Ho deciso, infatti, di...
parco-giochi-Luzzi.j
Provincia

Sarà realizzato a Luzzi il parco giochi inclusivo più grande del...

LUZZI (CS) – Il parco giochi per bambini diversamente abili più grande del Sud Italia: sarà realizzato a Luzzi, in provincia di Cosenza, nel...
Area Urbana

Cosenza-Salernitana: viabilità modificata per il match, ecco le strade chiuse e...

COSENZA - In previsione dell'incontro di calcio di campionato di serie C, stagione 2025/2026, Cosenza-Salernitana, in programma presso lo Stadio Comunale San Vito -...
polizia-struttura-ricettiva
Calabria

Titolare di albergo denunciato: mancata comunicazione degli ospiti alla Questura

VIBO VALENTIA - Ieri la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria il titolare di una struttura ricettiva situata a...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA