Terrore a Mosca: attentato ad un concerto. Commando fa fuoco, numerose vittime

MOSCA – La sparatoria è avvenuta nella sala concerti della Crocus City Hall, a Mosca. Secondo quanto emerso un commando composto da quattro o cinque persone armate è entrato nell’edificio ed ha iniziato a sparare. Sono decine le vittime, il bilancio al momento è di 40 morti e un centinaio di feriti. Secondo quanto emerso gli attentatori hanno provocato anche un’esplosione che ha fatto divampare un incendio. Subito è scattata l’evacuazione dell’edificio ma decine di persone sono rimaste intrappolate all’interno, mentre gli attentatori non sono ancora stati fermati.

Nella sala concerti che può ospitare fino a 6.200 persone stavano prendendo posto gli spettatori per il concerto della band ‘Picnic‘, sold out. In fiamme il tetto dell’edificio a rischio crollo. Non si conosce al momento la matrice dell’attentato.

Squadre speciali di reazione rapida russa (Sobr) e Unità speciali della polizia sono sul posto insieme a decine di ambulanze e gli elicotteri sorvolano la struttura per spegnere le fiamme. Secondo quanto emergerebbe da alcuni canali russi su Telegram, quattro soggetti facenti parte del commando sarebbero riusciti a fuggire.

Gli attentatori hanno usato dei fucili semiautomatici e sono diversi i video che circolano in rete e che ritraggono l’arrivo delle 4 persone, all’ingresso della sala da concerti. Poi iniziano a sparare a sangue freddo contro le persone che cercano terrorizzate di trovare riparo. In un altro video, si vedono decine di persone accalcarsi verso l’uscita dell’edificio, mentre intorno si vedono i cadaveri di alcune persone raggiunte dai colpi.