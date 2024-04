Eclissi totale di Sole: dalle 19:00 di oggi l’evento astronomico dell’anno. Ecco dove seguirla

COSENZA – Tutto pronto per lo spettacolo dell’eclissi totale di Sole. Si tratta dell’evento astronomico dell’anno. Anche se sarà visibile solo dal Centro e Nord America (dal Messico fino al Canada) sarà uno spettacolo da non perdere in tutto il mondo grazie a Internet. Per assistere dal vito all’eclissi solare totale di oggi, le persone dovranno trovarsi all’interno del percorso largo 115 miglia. L’eclissi inizierà in Messico e poi attraversa gli Stati Uniti attraverso il Texas. Da li l’eclissi si estenderà verso nord-est, attraversando 13 stati per poi attraversare le province marittime del Canada, in particolare nella zona delle cascate del Niagara.

Milioni di persone pronte all’evento

Negli Stati Uniti l’eclissi totale di sole inizierà in Texas e attraverserà Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine. Secondo la NASA, anche piccole parti del Tennessee e del Michigan subiranno l’eclissi solare totale. Questa è la prima eclissi solare che attraversa il Nord America negli ultimi 7 anni e la prossima avverrà solo il 23 agosto del 2044.

L’eclissi verifica quando la Luna si interpone tra la Terra e il Sole, oscurando completamente la luce solare diretta. Questo accade quando la Luna si trova nella sua fase di Luna Nuova e si trova allineata in modo perfetto con il Sole e la Terra. Durante l’eclissi totale, l’oscurità della Luna copre completamente il disco solare, creando un’atmosfera magica in cui il giorno sembra trasformarsi in notte nel giro di pochi istanti.

Eclissi totale di Sole: in diretta anche in Italia

Anche in Europa e in Italia sarà possibile ammirare l’eclissi grazie a diverse dirette streaming che inizieranno a partire dalle ore 19:00 ora italiana quando il cielo del Nord America sarà testimone di uno degli eventi astronomici più spettacolari. L’eclissi di oggi sarà uno spettacolo imperdibile, in primo luogo perché per ammirare un evento simile dall’Italia dovremo aspettare fino al 2 agosto 2027. Sarà inoltre l’eclissi solare totale più lunga tra quelle visibili dagli Stati Uniti fin dal 1806: per chi si trova nelle zone vicine al confine col Messico, potrà arrivare a ben 4 minuti e 26 secondi, poco meno di quella del 1806, durata 4 minuti e 55 secondi.

Un’eclissi più lunga significa anche un’eclissi molto buia: la maggiore oscurità potrebbe rendere visibili non solo pianeti come Venere e Giove, ma anche la cometa 12P/Pons-Brooks, che il prossimo 21 aprile raggiungerà il punto più vicino alla nostra stella e che al momento si trova non distante da Giove. Per poter osservare live l’evento in nostro aiuto l’Istituto Nazionale di Astrofisica che sui suoi canali Facebook e Youtube trasmetterà le immagini riprese da diversi telescopi per l’intera durata del fenomeno. La diretta viene trasmessa nell’ambito della serie ‘Il Cielo in Saoltto’ e a partire dalle 20:00 il commento delle immagini da parte degli esperti.