Danneggia l’ingresso della sede del Premier maltese: giovane calabrese multato

LA VALLETTA – L’Italia torna a far parlare di sè all’estero e, come sta accadendo ormai troppo spesso, per atti di incivilità da parte dei nostri connazionali.

Un turista italiano è stato multato di 400 euro per avere danneggiato l’ingresso principale dell’Ufficio del Premier maltese a La Valletta. Si tratta di un 20enne di Crotone, che è stato rintracciato dalla polizia maltese dopo avere scorazzato con uno scooter, salendo e scendendo la scalinata davanti la sede del Primo Ministro maltese.

La polizia ha verificato le riprese delle telecamere a circuito chiuso dopo che l’italiano ha posato per una foto. L’indagato ha ammesso di avere danneggiato intenzionalmente i gradini protetti come parte del patrimonio culturale di Malta. E’ stato fermato dalla polizia durante la notte e lunedì accompagnato in tribunale. I danni, valutati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, ammontano a 400 euro.