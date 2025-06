Colombia, arrestato un intermediario della ‘ndrangheta: era ricercato dalla giustizia italiana

- Advertisement -

BOGOTÀ – La polizia colombiana ha arrestato nel comune di Caucasia, nel dipartimento di Antioquia, un uomo ritenuto un importante intermediario locale della ‘ndrangheta. L’operazione è scattata in esecuzione di un’allerta rossa dell’Interpol, emessa su richiesta della magistratura italiana, che aveva spiccato un mandato d’arresto per traffico di droga in concorso con altri reati.

A confermare la notizia è stato lo stesso comandante della polizia colombiana, Juan Pablo Vélez, con un messaggio diffuso su X: “È stato catturato un affiliato della mafia italiana!”. Secondo le autorità, l’uomo coordinava una rete internazionale di narcotraffico che operava tra la Colombia, la Spagna e l’Italia, in particolare con spedizioni di cocaina destinate a Genova, passando per la penisola iberica.

“Il soggetto era parte di un’organizzazione con legami diretti con la ‘ndrangheta calabrese e gestiva invii regolari di stupefacenti verso l’Europa”, ha spiegato Vélez, sottolineando il ruolo centrale dell’arrestato nella catena logistica del traffico. Il bilancio aggiornato delle operazioni condotte dalla polizia colombiana nel 2025 parla di 66 arresti eseguiti sulla base di allerta rosse dell’Interpol, di cui 19 legati a crimini connessi al narcotraffico.

L’arresto rappresenta un nuovo colpo alle reti internazionali della criminalità organizzata italiana, sempre più radicate nei circuiti globali del traffico di stupefacenti. Le autorità italiane hanno avviato le procedure per l’estradizione.