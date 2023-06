La tragedia: Bimbo di 2 anni spara e uccide la madre incinta di 8 mesi

Tragedia negli Stati Uniti dove un bambino di soli 2 anni ha accidentalmente sparato alla madre, Laura Ilg di 31 anni, usando una pistola carica e senza sicura. La donna, incinta di 8 mesi, dopo essere riuscita a chiamare il 911, numero d’emergenza, è morta in ospedale e non è stato possibile salvare neanche il bambino che portava in grembo.