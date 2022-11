Inchiesta “Pollino-European ‘ndrangheta Connection”, arrestato narcotrafficante

L’India, con la sua varietà di paesaggi e il suo eccezionale patrimonio culturale, è uno dei paesi che compaiono più frequentemente nelle liste dei desideri di viaggiatori consumati o turisti occasionali. Considerate le distanze notevoli da percorrere è di solito consigliato limitare il proprio viaggio a una zona del paese, a meno che non si abbiano a disposizione alcuni mesi e un budget adeguato. La scelta per chi visita l’India per la prima volta ricade spesso sulle regioni settentrionali, dove è possibile ammirare tra le altre cose il Taj Mahal, certamente l’attrazione indiana più famosa. Ecco allora alcuni consigli per prepararsi e per decidere che cosa visitare.

Preparativi per viaggiare in India

L’incognita del Covid-19 è ancora presente per chi organizza un viaggio in India, e la prima cosa da fare è quindi accertarsi che sia possibile partire nel periodo desiderato. Soltanto allora sarà opportuno prenotare il volo aereo più adatto alle proprie esigenze, restando comunque aggiornati sulle norme vigenti riguardanti il coronavirus. È inoltre più importante che mai stipulare un’assicurazione di viaggio a copertura totale. Non bisogna poi dimenticare di includere nel budget il costo del visto per l’India, che varia in base a scopo e durata del viaggio. Lo si può richiedere comodamente online per riceverlo in tempi brevi, ma è comunque consigliato muoversi per tempo per evitare che un contrattempo impedisca la partenza.

È bene tenere a mente che l’India è una destinazione molto diversa da altre mete a cui si può essere abituati, e organizzare un viaggio fai da te in questo caso non è per tutti. Si consiglia quindi di contattare un’agenzia di viaggi locale che conosca il territorio e sappia aiutare i viaggiatori per pianificare l’itinerario desiderato. Per spostarsi da un luogo all’altro può essere una buona idea prenotare una macchina con autista privato, evitando così sia i poco affidabili mezzi pubblici che i rischi di guidare senza esperienza sulle strade indiane.

Luoghi da visitare

Molti tra coloro che visitano l’India del Nord arriveranno con il proprio volo a Nuova Delhi, la capitale del paese. Questa città vivace e caotica, dove modernità e tradizione si incontrano, è perfetta come prima tappa per sentirsi immediatamente immersi in una nuova cultura. Nella regione si possono visitare diversi monumenti dichiarati patrimonio dell’umanità UNESCO, come il Minareto di Qutb, il Forte Rosso e la Tomba di Humayun. Da non perdere anche l’affollato mercato Chandni Chowk, che offre un’esperienza davvero tipica del luogo.

Una tappa imperdibile è naturalmente Agra, dove si trova il celeberrimo Taj Mahal, vero e proprio simbolo della bellezza dell’India. Completato nel 1648 per commemorare la consorte prediletta dell’imperatore Shah Jahan, questo splendido esempio di architettura musulmana è oggi considerato a ragione una delle nuove sette meraviglie del mondo.

Chi è affascinato dall’aspetto più spirituale dell’India dovrà sicuramente aggiungere al proprio itinerario la città sacra di Varanasi, che è anche uno dei centri abitati più antichi del mondo. Con oltre 2000 templi, tra cui spicca il Kashi Vishwanath dedicato a Shiva, la città attira ogni anno moltissimi pellegrini. Qui è possibile assistere alla suggestiva preghiera rituale del Ganga Aarti, che si svolge due volte al giorno nei ghat lungo la riva del fiume Gange.

Vale poi la pena di spingersi fino ad Amritsar, al confine con il Pakistan, per ammirare il Tempio d’Oro sacro a chi pratica la religione Sikh. Si tratta di un luogo di culto peculiare in quanto, a differenza di altri edifici sacri, è accessibile a tutti a prescindere da etnia, credo e sesso. Inoltre, ogni giorno il tempio offre 50.000 pasti gratuiti disponibili per chiunque lo desideri, in un’atmosfera che molti ricordano per la sua profonda spiritualità.