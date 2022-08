Borrell: “Tutto il mondo seguirà il risultato delle elezioni in Italia”

Nell’Africa orientale è possibile ammirare le vette più alte di tutto il continente, come il Kilimangiaro, il Monte Kenya e il Ruwenzori. Il Kilimangiaro, in Tanzania, è particolarmente popolare tra gli alpinisti in quanto si tratta di una delle più accessibili tra le “Sette vette”. Le spedizioni sulle diverse montagne richiedono diversi preparativi, dall’equipaggiamento necessario alla richiesta del visto.

Le montagne dell’Africa

Le montagne più alte dell’Africa si trovano per lo più nella parte orientale del continente, tra Tanzania, Kenya, Congo, Uganda ed Etiopia. Le montagne in questi Stati sono molto variegate e offrono opportunità di alpinismo di varie difficoltà. Mentre i trekking verso la cima del Kilimangiaro, grazie alla sua appartenenza alle “Sette vette”, sono diventati molto popolari negli ultimi anni, altre montagne sono molto più tranquille e consigliate solo agli scalatori esperti. Il Monte Kenya, ad esempio, con i suoi 5199 metri, è solo marginalmente più basso del Kilimangiaro, ma offre un’esperienza molto diversa rispetto alla scalata della vetta più alta dell’Africa. I visitatori provenienti dall’Europa devono tenere presente che è necessario un visto per viaggiare in Africa orientale. Tuttavia, grazie allo sviluppo dei cosiddetti visti elettronici, il processo è diventato molto più semplice negli ultimi anni.

Il Ruwenzori

Con i loro 5109 metri, le montagne del Ruwenzori, al confine tra la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda, sono la terza catena montuosa dell’Africa. La catena montuosa è relativamente sconosciuta agli alpinisti a causa della posizione remota, ma offre eccellenti opportunità di escursioni e trekking in un ambiente tropicale unico. In questa zona, impressionanti cascate e piante tropicali si alternano a cime montuose innevate. Si tratta di un’area protetta che fa parte del patrimonio mondiale dell’umanità.

È possibile scegliere tra diverse spedizioni con partenza dall’Uganda o dal Congo. Chi vuole scalare la vetta più alta, la Cima Margherita, di solito parte dall’Uganda. Per la spedizione è richiesta una certa esperienza di alpinismo oltre all’attrezzatura da arrampicata, come piccozza e corde per affrontare i ghiacciai. Le spedizioni partono da varie località a circa 6-8 ore di macchina dalla capitale Kampala, dove si trova l’unico aeroporto internazionale del Paese. Per recarsi in Uganda è necessario un visto. Il classico visto turistico può essere richiesto online ed è sufficiente per le spedizioni sul Ruwenzori.

Il Kilimangiaro in Tanzania

Il Picco Uhuru, con i suoi 5895 metri, domina l’intero continente africano. Le spedizioni in cima al Kilimangiaro sono relativamente accessibili e la salita è considerata facile da un punto di vista puramente tecnico. Per sopravvivere al trekking non è necessario un equipaggiamento speciale o un’esperienza alpinistica, ma non bisogna sottovalutare le differenze di altitudine che causano spesso problemi a molti escursionisti. La maggior parte delle spedizioni verso la vetta più alta dell’Africa ha una durata di 5-8 giorni e consiste in escursioni giornaliere attraverso gli splendidi paesaggi montani della Tanzania, intervallati da foreste pluviali, savane e cime innevate.

Ci sono molte agenzie di viaggio che organizzano spedizioni sul Kilimangiaro, in cui di solito è incluso un servizio di navetta dall’aeroporto. Il visto per la Tanzania invece è un visto elettronico che può essere richiesto online, il che semplifica notevolmente sia la procedura di richiesta che l’ingresso nel Paese.

Il Monte Kenya

Il Monte Kenya è la seconda montagna più alta dell’Africa dopo il Monte Kilimangiaro, ma una cima da non sottovalutare. Chi intende scalare la vetta più alta, chiamata Batian (5199 m), ha bisogno non solo di una buona condizione fisica, ma anche di una certa esperienza con l’arrampicata. Non si tratta di una semplice passeggiata, ma di ripide pareti rocciose, neve e ghiaccio. Preparati a giornate lunghe e intense, ma ne vale assolutamente la pena ed è una scalata vivamente consigliata agli scalatori avventurosi. La seconda vetta più alta a 5188 metri, Nelion, è leggermente più facile da raggiungere, ma richiede anch’essa alcune abilità tecniche. La terza vetta più alta, Lenena (4985 m), può essere raggiunta con un trekking di diversi giorni ma senza dover arrampicare.

Il Parco Nazionale del Monte Kenya si trova a poche ore di macchina dalla capitale del Kenya, Nairobi. Nonostante l’accessibilità, questa catena montuosa è tuttora meno popolare tra gli alpinisti rispetto al Kilimangiaro. Qui è possibile camminare tranquilli godendosi il bellissimo panorama. Come l’Uganda e la Tanzania, dal 2021 anche il Kenya ha sviluppato un visto elettronico che rende molto più facile l’ingresso nel Paese. La richiesta di visto può essere facilmente presentata online tramite un modulo di richiesta. Fortunatamente, non è più necessario fissare un appuntamento all’ambasciata.

Il periodo migliore, le norme d’ingresso e il visto per l’Africa orientale

Per tutte e tre montagne più alte dell’Africa valgono gli stessi consigli per il periodo migliore per viaggiare. La vicinanza all’equatore garantisce temperature costanti durante più o meno tutto l’anno, rendendo le spedizioni in montagna possibili in tutte le stagioni. Tuttavia, in genere si consiglia di effettuare le spedizioni durante i mesi estivi, da giugno a settembre, o quelli invernali, da dicembre a febbraio, in quanto le probabilità di pioggia sono più basse. Tuttavia, i viaggiatori devono sempre tenere presente che il tempo a questa altitudine può cambiare rapidamente in qualsiasi momento dell’anno. Ricordati di verificare le norme di ingresso con largo anticipo. Questo vale in particolare per le vaccinazioni richieste, i documenti sanitari (ad esempio in relazione al COVID-19) e i visti. È necessario un visto per visitare tutti i Paesi dell’Africa orientale. Se desideri viaggiare in un solo Paese, puoi richiedere un visto specifico per qual paese. Ad esempio, il visto per il Kenya può essere facilmente richiesto online. Chi desidera invece visitare diversi Paesi in questa regione, può anche richiedere un visto per l’Africa orientale. Questo visto speciale consente un numero qualsiasi di ingressi in Kenya, Uganda e Ruanda in un periodo di 90 giorni.