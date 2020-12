La casa farmaceutica dopo la notizia della sospensione del vaccino da parte della Gran Bretagna a persone che presentano rischi di allergie, dopo due episodi venuti alla luce dopo il primo giorno di somministrazione

L’autorità nazionale di controllo sui farmaci britannica ha raccomandato di ‘non sottoporre a vaccinazione anti Covid chi abbia alle spalle una storia di ‘significative reazioni allergiche‘. L’indicazione è arrivata dopo che due delle centinaia di persone a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer/Biontech nel Regno Unito – primo Paese ad aver cominciato ieri la distribuzione pubblica, dopo il via libera dato nei giorni scorsi – hanno avuto reazioni allergiche. Le due persone hanno avuto uno shock anafilattico che tende a manifestarsi con un’eruzione cutanea, mancanza di respiro e talvolta un calo della pressione sanguigna. Entrambi, con alle spalle storie di gravi allergie pregresse, stanno entrambe bene. Reazioni come questa sono rare, ma si verificano anche con altri vaccini, incluso quello antinfluenzale annuale. Stephen Powis, direttore medico del NHS in Inghilterra, ha detto che entrambi gli individui si sono ripresi bene evidenziando che questa reazione è “comune con i nuovi vaccini“.

“Non voglio pregiudicare il lavoro dei nostri esperti sui vaccini di Pfizer e Moderna, ma posso anticipare che la visione preliminare dei dati che abbiamo ricevuto il primo dicembre è positiva per quanto riguarda efficacia e sicurezza” ha affermato la direttrice dell’Ema, Emer Cooke, in un’intervista a Repubblica e ad altri quotidiani internazionali in cui annuncia: “Probabilmente ci esprimeremo il 29 dicembre per Pfizer e il 12 gennaio per Moderna”.

“Dobbiamo ancora controllare la qualità della catena di produzione e la capacità delle aziende di preparare il rimedio su larga scala. Su questi aspetti i nostri esperti hanno domandato informazioni addizionali, così come abbiamo chiesto ulteriori dettagli sulla sicurezza. È uno scambio di informazioni costante, che svolgiamo su base giornaliera”, spiega Cooke, che assicura: “In Europa il processo di autorizzazione è indipendente, non ci sentiamo sotto pressione politica.

Pfizer “nessun serio allarme. Vaccino ben tollerato”

Il vaccino anti Covid di Pfizer/BioNTech, di cui la Gran Bretagna ha avviato ieri – Primo Paese al mondo – la somministrazione su alcune migliaia di persone, è stato “ben tollerato” durante la sperimentazione e non è al centro di alcuna “preoccupazione seria di sicurezza“. Lo ha detto un portavoce della stessa Pfizer citato dai media dopo le notizie sulla reazione allergica non grave manifestata da 2 delle prime persone vaccinate, due operatori sanitari 40enni, e la raccomandazione dell’autorità britannica sui farmaci (Mhra) di non sottoporre a vaccinazione chi abbia “una significativa storia clinica” di allergie alle spalle.