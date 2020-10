I più gettonati videogiochi di sport del 2020 per veri appassionati

I videogiochi di sport sono da sempre fra i preferiti in assoluto nel panorama, specialmente dal genere maschile, ma non solo. Negli ultimi anni le proposte sono veramente innumerevoli e trattano anche sport fino ad oggi quasi impensabili

È pur vero che i grandi must dei videogames sportivi sono sempre sport come il calcio, il basket, la Formula 1 che mantengono anno dopo anno il top di vendite e il più elevato numero di player anche nelle versioni online.

Proprio per questo i produttori di giochi non mancano mai di proporre ogni anno una nuova versione aggiornata dei giochi, cosicché questi siano sempre aggiornati con i giocatori della stagione in corso. Annoiarsi, insomma, con questo tipo di giochi è pressoché impossibile e anzi è un vero e proprio spasso creare campionati paralleli a quelli che si stanno svolgendo nel mondo reale insieme ai propri amici.

I videogiochi di sport sono eccellenti compagni di tempo libero, consentendo con qualità di gioco elevatissime performance invidiabili, al limite del reale, anche a coloro che nel reale non riuscirebbero a calciare un pallone. Si tratta, insomma, di giochi ben diversi dai videogame anni 80 tipo empire city. Essi sono spesso motivo di associazione, di socializzazione fra amici, fra padri e figli e di certo un intrattenimento sano e divertente specialmente ora che le temperature all’aperto si sono abbassate.

I più gettonati videogiochi di sport

I seguenti videogame si possono acquistare per pc e console, ma si possono talvolta trovare giochi di sport da fare online. Ecco i più conosciuti ed apprezzati dai giocatori.

NBA 2K: passione basket

Per gli appassionati di basket il meglio che si può trovare sul mercato è di certo NBA, un gioco che ha la sua prima versione addirittura nel lontano 1999. Negli anni la qualità del gioco, le grafiche e l’esperienza che consente hanno letteralmente spazzato via la concorrenza.

L’ultima uscita, cioè NBA 2K20, con uno spumeggiante Anthony Davis in copertina ha già venduto moltissime copie, ma come preannunciato c’è anche la special edition con dei contenuti speciali in particolare in omaggio a Dwayne Wade, che ormai ha detto addio al basket.

La grande novità di quest’anno è l’inserimento fra le opzioni di gioco dell’WNBA, cioè il basket femminile, che include così le tante appassionate che esigevano anch’esse di dilettarsi con questo genere di videogame.

FIFA e PES: il calcio

Per gli amanti del calcio i grandi nomi sono ovviamente FIFA e PES, quest’anno rispettivamente nelle aggiornatissime versioni FIFA 20 e PES 2020. FIFA è ormai un gioco simbolo per gli appassionati di calcio e dal 1994, anno della prima versione, di strada ne ha fatta tanta, diventando ad oggi il videogame di calcio più venduto in assoluto, disponibile per tutte le piattaforme di gioco principali.

La novità 2020, oltre all’aggiornamento dei team della rosa della serie A, riguarda la modalità Volta Football, una versione (a dire il vero già vista benché migliorata) della versione Street e le partite indoor che ricordano le prime versioni del gioco. Si tratta di vecchie reminiscenze che permettono di offrire curiose alternative alle classiche formule di gioco.

Anche PES 2020 è stato arricchito di alcune novità, per svecchiarlo e renderlo competitivo nei confronti dell’avversario: avremo una nuova inquadratura molto più realistica, una migliore grafica, una maggiore personalizzazione dei team e della loro storia, il Matchday e molto altro.